窝心感动 韩式二人音乐剧演读｜流水帐

本地读剧演出停不了，7A班戏剧组于6月26日至28日假上环文娱中心，演出在韩国上演逾三百场的二人音乐剧《有真与有真》粤语读剧版本。翻译及导演一休，早已听闻《有真与有真》在当地有多受欢迎，他有朋友甚至看了五十次，为了欣赏不同「卡司」迸发不同火花。两、三年前，他终于有机会进场，当时全院满座，其中一幕甚触动，「所有观众一起落泪！」

二人音乐剧

两个人演音乐剧，固然不容易，该戏没有布景转换，录像运用克制，两位演员从头到尾只穿校服，被一休形容为典型「大学路」演出的《有真与有真》，可说是低成本、高质素音乐剧的示范作。《有真与有真》没有「欧巴」，演员、乐手都是女生，但当地演出仍以女观众为主，「是中学生的共同情怀，不只讲青少年成长，还有两代人的和解。」十四、五首歌也是精心编排，有轻有重，有独唱有合唱，只是两位女演员，已做出很大的音乐和情感变化，就算旋律重复，不同人唱出不同角度，「尽管经历相同的事，所受的痛楚也不一样。」

《有真与有真》改编自韩国销量突破三十万的李琴同名小说，探讨儿童性侵议题，看似沉重，但一休强调，性侵是背景，整套戏是关于和解，重点是陪伴，「观众离开剧场，一定感到窝心温暖。」他续说，面对女儿被性侵，不少父母假装不知道，甚至隐瞒其事，特别是亚洲家庭，「说是为了小朋友好，最好他们忘记。」故事里也有文化差异，「譬如韩国人觉得，还是不去提告好了，就当没事发生，千万不要让人知道，否则长大后怎么嫁得出？」所以这套戏不能本土化，必须有韩国背景，故事才成立，为了让香港观众更易理解，他有时会「画公仔画出肠」。

剧场姊妹花

在韩国，同名同姓不算罕见，两位主角有着一样的姓名，在童年时也有不堪回首的遭遇，但因为原生家庭不同，她们的生命轨迹也不一样，性格迥异，「父母有没有说一句『这不是你的错』，对她们的影响巨大。」二人直到中学时重遇，再次走在一起，补足、完整彼此。两位有真，由黄雪烨和谢冰盈主演，一休形容是「Dream Cast」，歌唱了得又靓女，而且她们经常在舞台上做孖女，好像《陪着你走》、《假音双姝》，「『大有真』不读书、恋爱脑、大声说话，『小有真』勤奋好学，两位演员也是如此个性。」

拥有不少填词经验的一休，苦笑说《有真与有真》是最困难的一次，足足填了几个月，因为要把大量资讯、对话填进歌词里，「其中有段旋律，重复出现三次，但三段歌词完全不同。」虽是演读，但他表示很接近正式演出，演员穿上韩国校服，也有现场乐手，最大分别是演员拿着剧本，也没有很多台位和完整布景，重要的Stage Direction则以投影呈现。他又说，故事情绪十分浓郁，演员甚至要提醒自己，不要过分投入个人情感，否则可能会按捺不住，哽咽起来，唱不了下去。

「二人音乐剧，会不会闷？其实重点是故事讲得好不好、戏演得好不好，跟人数无关。不是有大量的换衫、转景，也不是要搞笑，才不沉闷。要相信戏可以好看。」

文：黄子翔 图： 班戏剧组、黄子翔