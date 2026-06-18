中电庆祝125周年 变电站绘香港情 迎绿色低碳愿景

随着时光流转，城市不断蜕变更新。昔日启德机场的旧址，如今已华丽转身，成为集文化、体育、旅游于一身的崭新地标，更是一片绿意盎然、宜居宜乐的活力社区。适逢中电成立125周年，中电特意将承启道变电站的外墙，化作一幅巨型画布，重现九龙城及启德昔日的生活面貌，同时寄托引领城市迈向可持续发展的愿景。中电更邀请年轻人和当区市民携手参与，共同为社区添上活力与色彩，让电力建设与城市发展并肩同行。

位于中电启德总部旁的承启道变电站，如今已披上艺术新装。它不仅肩负着为区内提供可靠度达99.999%达世界级水准的供电重任，更化身成为承载集体回忆、传扬减碳讯息的公共艺术空间。过去一个月，中电诚邀九龙城区几所保良局中学的学生及社会各界人士，一同挥笔彩绘这幅壁画，以实际行动拉近与社区的距离。

细览这幅色彩缤纷、充满童趣的画作，可以看见昔日狮子山下港人的生活面貌，街上店舖林立，欣欣向荣；中电的工人亦默默铺设电缆，将电力送进每家每户，亮照社区。画作另一侧，则是今天启德高楼耸立的现代城貌，包括近年落成的启德体育园和中电总部，并且延伸出对未来的低碳愿景——太阳能电车穿梭于道路上行驶，无人机在低空灵活运送货物，远郊的风力发电机组更迎风转动。从旧日时光走向未来远景，中电始终为城市注入源源动力。

中电变电站新气象集体创作艺术壁画 环保社区共融风景线

为庆祝125周年，中电特别选择美化位于启德新总部附近的承启道变电站，并广邀区内居民和社会各界人士携手创作壁画，为社区注入活力与色彩。而这幅别具意义的壁画，重现了九龙城及启德今昔面貌：在启德机场服务社会的日子里，九龙城区是不少市民聚居和营生的地方，虽然这个机场已于1998年关闭，完成历史任务，但原址如今蜕变成本港重要的新发展区之一，继续支持城市生生不息。

艺术家以趣味卡通为画作的表现方式，无论图中人物还是建筑物都十分讨喜。其中，九龙城区旧日面貌的部分，艺术家使用了黄色和白色作为主色调，既呼应该区重要地标——狮子山，亦是中电位于亚皆老街旧总部的外墙颜色。在闹市上空飞翔的客机，则选用了中电旗帜的标志性蓝色点缀机身。不要以为飞机下方没有跑道，艺术家将变电站本身的建筑设计融入画作，中间灰黑色部分便自然变成了一条跑道，毋须另外绘制，整个概念充满巧思。

九龙城区现代面貌的部分则焕然一新，市内高楼大厦林立，当下的全新标志性建筑包括启德体育园和中电新总部亦在其中，还有太阳能巴士在公路上行驶、运送货物的无人机在低空默默「工作」，以及座落山丘间的风力发电机组等，构成一幅绿色能源蓬勃发展的未来蓝图。

艺术家团队使用了虚拟实境（VR）技术把这幅作品的草稿完美画在墙上。他们戴起VR眼镜，画作便瞬间呈现眼前，只需握着画笔，按照画面一笔一笔地在墙壁上画下线条，随后参与绘画的市民，便能够轻松地照着稿线涂上相对应的油漆颜色。

有份参与画壁画的保良局第一张永庆中学学生姚芷乔本身亦住九龙城区，她坦言，在壁画里面看见很多平日熟悉的景物，例如霓虹灯、士多和当舖等。她认为，九龙城区有很多地方都值得大家探访，当中九龙寨城公园本身景色优美，亦保存了昔日九龙寨城的遗址，可以让大家对香港这段历史有更多认识。

另一位来自保良局颜宝铃书院的学生林玲儿（Niyara）表示，她曾在爸爸口中知道启德以前曾经有一个机场，如今已经变成一个环境平静舒适，高厦林立的新区；而九龙城则是一个拥有丰富文化特色的地方。对于壁画呈现出过去、现在与未来的社区面貌，并用上缤纷色彩，Niyara相信，这将令承启道变电站成为当区一个新景点，「大家不会再像之前一样，只是路过一面平淡的墙壁，而是会停下来欣赏、拍照。」若日后再次经过这里，她也会想起自己有份在墙上画画，留下过美好的回忆。

中电自2022年起推出变电站美化计划，透过壁画创作宣扬节能低碳和环保讯息。计划与地区民政事务处携手合作，邀请本地设计学院学生、非牟利机构及艺术家，糅合社区地标、历史文化和环保元素创作，并由当区居民、少数族裔家庭、长者和青年与中电义工一同合作完成美化，至今已有11个变电站在社区中摇身一变，成为街上一道漂亮的风景。

文：萧咏诗 图：汪旭峰