背谱？还是不背谱？这就是问题｜音乐人语

筹备5月初举行《格拉斯合唱作品选》演唱会，我的风险判断与实际情况，居然差天共地，虽然对最终呈现无大影响，倒是一次有趣的排演体验。

一开始以为，歌剧《沙滩上的爱因斯坦》以高速演唱的〈膝剧3〉，排练定必如履薄冰；《和声的另一种观察——第四部》谱面看似「只是」篇幅长、结尾高音稍多，应较易应付，但无论如何，为了确保演出万无一失，从开始已决定全场看谱演出。结果却完全相反：〈膝剧〉最终竟能全套背谱演出；《和声的另一种观察》却教我们大费周章，直到复活节后才破天荒第一次中途没有崩溃地完成。

中大合唱团向来以背谱演出闻名，过往不少乐评人在评论我们的演出时总要记上一笔，以表赞赏，也有乐评人因此总爱将我戏称为「魔鬼教练」云云（一笑）！当天音乐会后，观众关于背谱有两大反应：一是震惊于〈膝剧〉竟能全背谱演出；二是见到《和声的另一种观察》我们竟然罕见读谱，便纷纷惊叹这部作品肯定是「怪物级」的困难。

作品困难之处

其实这两部极简主义作品的困难之处完全不同。怎样背〈膝剧〉？先从最简单的〈膝剧1〉及〈膝剧5〉说起。两首歌曲的材料只是同一句旋律的循环，中间夹杂着有规律的休止符。我告诉团员根本不需死记休止符的规律（两首歌分别要重复同一句长达5分钟），就让看谱的我在击拍时清楚预告哪个小节的第一拍不用唱即可。〈膝剧3〉及〈膝剧4〉则具严密的几何美感。〈膝剧3〉全曲只有7句，每句重复4次，拍子从8拍逐句递减至5拍，下一句则由5拍回升至8拍，且每段终止拍点与下一段起点完全重合；只有男声的〈膝剧4〉更只是以不同拍子组合重复同一乐句，大家记着有如电话号码的9689-666-9869镜像公式，背谱便成了顺理成章的事。

观众视为「终极大佬」的《和声的另一种观察》则完全不同。全曲只有一个速度，速度感完全来自节拍转换导致的重拍频率改变。格拉斯用上了8/2、10/2甚至24/8等罕见拍号，教人头昏脑胀。身为指挥，最棘手的是建立稳定的参照系统。初期尝试以一小节为一拍，歌手总在忽快忽慢间漂移；改为加密指挥动作细分小组，却又因高密度的脑内计算而无法持久，大家渐渐分崩离析。这部作品的拍子转换规划宛如八阵图，耗去了漫长的排练时间。

转机出现在某夜深宵读谱的时刻。盯着乐谱，某种隐而未现的整体感突然浮现。下次排练，我放弃所有细分方案，重新改回一小节一大拍的方案，但转换拍型的地方与转换方法跟最开始稍有不同。「试招」前我索性对团员说：「不解释了，就看着我吧。」结果速度紧密无间，一口气直奔终点。

当我找出贯穿段落之间的节拍转换的真实比例，原来的迷宫即化成康庄大道。不过若硬要将这首长达45分钟而且有大量繁琐细节的作品背谱演出，只会徒增风险，弊大于利，相反〈膝剧〉有着清晰简洁的「方程式」，背谱演唱反而有助歌手台上集中注意力。

作者简介：朱振威以指挥、敲击乐手、音乐及文化评论人身份活跃本地艺坛，现为中大合唱团的音乐总监兼指挥。

文：朱振威 图：作者提供