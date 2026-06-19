陈祖泳 – 法国七榄奥运金牌教练的致胜哲学｜围炉谈艺

在高水平运动中，胜负往往只在一线之间：你可能是奥运金牌得主，却可能因一次失球、一次判决、一刻状态波动而落后。现今的竞技，比的不只是体能与技术，更考验心理素质、情搜团队、对手分析，所有环节都必须完美对齐，才能站上颁奖台顶端。

正是在这样的背景下，在2026年香港七榄赛开打之前，我与法国男子七人榄球队前主教练杰罗姆・戴雷（Jérôme Daret）进行了一场对谈。他曾在2024年巴黎奥运带领法国夺下史上首面男子七人榄球金牌，如今交棒给贝努瓦・巴比（Benoît Baby），自己转任总经理，统筹国家队与青年梯队。

巴黎奥运已成过去，目标锁定2028洛杉矶奥运。教练团换血，球员世代交替。戴雷认为，要维持长期高水平，必须「引入一点不稳定期」，短期成绩可能下滑，但这是为了在最重要的赛事达到巅峰。回看法国队今年在香港的第八名，或许正是这条必经之路上的其中一站。

「睡眠是人体最主要的恢复方式。睡不好，就无法表现。」戴雷直言。法国七人榄球队把睡眠视为训练。赛前数周，球员开始累积「睡眠资本」，飞抵新时区后同步生理时钟，调整用餐与作息。大赛前一晚，冥想、战术小睡、打牌皆可。关键不是消除紧张，而是建立个人化的应对流程。

戴雷认为，自信不是天赋，而是砌出来的。「我们先把年轻球员放在简单情境中，让他一次又一次成功。」每一块小成功的砖头，堆叠成信念。当球员知道自己的强项，遇挫时便能站稳，这就是韧性。

这次对谈最令人印象深刻的是：看似轻松的成就，背后皆是缜密的思考。

作者：陈祖泳

