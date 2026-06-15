冯程淑仪─WESTK留声机│「一带一路」文明的交汇

上周，行政长官李家超率领代表团访问中亚两国。期间，香港故宫文化博物馆与乌兹别克斯坦国家历史博物馆签订合作备忘录，是西九文化区（西九）首次与中亚国家签订合作备忘录，扩展了西九的全球合作网络，让香港与中亚建立起文化交流的桥梁。今次两馆合作范围广泛，涵盖研究、展览、教育及人才培训，双方已落实于2028年底合办展览，让两地观众可以欣赏双方的珍藏。

乌兹别克斯坦位处中亚心脏地带，是古代丝绸之路的核心纽带，亦是当今外资开拓中亚市场的战略枢纽，千百年来见证着中国与欧亚大陆的贸易和文化往来。建于1876年的乌兹别克斯坦国家历史博物馆，拥有逾30万件珍贵馆藏，是认识中亚文明以及丝绸之路文化的重要宝库。我们期盼透过两馆的合作，将源远流长的中亚文明呈献给香港观众，谱写两地文化交流的新篇章。

然而，想了解丝绸之路文化的观众不用等到2028年，今年年底香港故宫文化博物馆将会举办特别展览「云光万里──丝绸之路的文化交流与佛教艺术」（暂名），展出约150件来自法国吉美国立亚洲艺术博物馆以及内地重要博物馆的丝路艺术瑰宝，带领观众踏上一段横跨亚洲的旅程，由阿富汗到中国，并延伸至朝鲜半岛与日本，穿梭于1世纪至10世纪之间，探索亚洲佛教艺术传统如何在过去一千多年透过交流、迁徙与连结蕴化而生。

香港故宫文化博物馆一直致力促进世界文明之间的交流对话，上星期揭幕的全新专题展览「香港赛马会呈献系列：紫禁城看世界——中外文化交流与互鉴」，以元、明、清三代600多年的辉煌历史为脉络，正是对「文明因交流而多彩、文明因互鉴而丰富」这理念最生动的诠释。展览展出130多件文物，以故宫博物院珍藏为核心，亦有来自「一带一路」国家卡塔尔的珍品。其中，策展团队将一件故宫博物院馆藏青花瓷「花浇」与多哈伊斯兰艺术博物馆的黄铜罐并列展示。这两件产自15世纪的器物，虽材质迥异，外观却高度相似，青花瓷的造型正是仿照中亚及西亚的金属器皿。当年郑和下西洋时，这些中国制造的精美瓷器化身为外交国礼，被送到伊斯兰世界，深受当地民众喜爱。

另一方面，明代隆庆年间（1567-1572年），来自南亚与东南亚的物产由福建漳州月港输入中国，当中包括暹罗（今泰国）及占城（今越南中部）的檀香木、缅甸翡翠等。这些异域材质经匠人之手化成宫廷家具、文玩与珠宝，见证着大航海时代的传奇。想不到400多年后的今天，这些象征着中外文化交流的文物，能够在香港重遇，实在意义非凡。

这一系列展览与合作，不仅印证香港作为中外文化艺术交流中心的独特地位，亦彰显了西九文化区与日俱增的国际文化影响力。我们搭建的国际文化舞台，让跨越数个世纪的世界文明开展对话，为推动香港与中亚地区的人文交流，以及促进「一带一路」国家民心相通作出贡献。

文：冯程淑仪（西九CEO，自2009年起与文化艺术行政结缘。借报章一角，与读者娓娓道来精彩纷陈的西九故事，希望留下动人的艺文点滴。）