李易璇 – 无法取代的手写字 ｜Major美学

数码时代，文字能透过手机语音快速输入，我却依旧执著于手写。即使长时间书写常令我手指发胀、手腕酸痛，上月甚至出现手臂肌肉麻痹的状况，我仍不愿舍弃手写。我始终害怕，依赖数码输入的我们，终有一天会遗忘书写汉字的基础。手写汉字是中华文化的根基与精髓，更是华人独有的骄傲，尤其是繁体字，承载著动人和影响深远的东方美学。

手写文字是书写者生命与气质的延伸，真实映照出一个人的性格、修养与当下心境：笔画清晰坚定，反映自信果敢的性格；字迹潦草倾斜，是洒脱自由的灵魂；字体细弱无力，人往往内向怯懦、畏于担当；笔划沉稳从容、留白得宜，则具有通透坦然的心境。

记得初小时，我临摹《上大人》，孔乙己、化三千⋯⋯一横一竖、一撇一捺皆有其次序，在基础笔画中感受汉字的架构之美。中学在嘉诺撒圣玛利书院，作文课后老师总要求我们以小楷誊写修改后的文章，以小号毛笔逐字抄录，在磨练文笔的同时，细心练习书法。

书法，是手写文字的升华。数月前，我专程辗转地坐飞机与高铁，就是为了一睹唐代颜真卿的《祭姪文稿》。这篇墨迹是书者悼念亡侄之作，饱含悲愤激荡的情绪，整篇文稿有不少涂改，字迹随心境起伏，却丝毫不掩深厚笔功。经历一千两百余年岁月，这幅作品依旧兼具厚重历史底蕴与震撼人心的艺术情感力量，成为绝世墨宝。

见字如见人，数码屏幕上冷漠的符号，又岂能取代热血有温度的手写文字？

文：李易璇（现任香港芭蕾舞团行政总监）

图：作者提供

