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李梦 – 北京画院「问虫——齐白石的草间对话」草间观心｜梦游世界

Art Can
更新时间：09:00 2026-06-12 HKT
发布时间：09:00 2026-06-12 HKT

「问虫——齐白石的草间对话」正在北京画院展出，以灵动趣味的方式，带观众走入国画大师的虫鸣世界。

策展颇具巧思：展厅化身趣味自然课堂，入场即可领取专属田野考察手册，观众化身自然探索者，循著线索寻觅画作里藏著的各式小虫，可聆听自然虫鸣，可借助光影装置捕捉草虫姿态，可细看画作旁陈列的昆虫标本，体验感十足。

齐白石以草虫闻名，工写兼备是其特色。虫身用工笔细描，翅翼纤毫毕现、触须纤细柔韧，甚至虫足的细毛都清晰可见；周遭花草则写意，泼墨挥毫洒脱简练，其间反差相映成趣。

齐白石画作《花与凤蝶》（北京画院供图）
齐白石画作《花与凤蝶》（北京画院供图）

展中一幅灶马小品尤为出彩，世人大多嫌弃灶马样貌粗陋、生于厨隅，齐白石却细绘它细长腿脚形态，寥寥淡墨描摹神态怯生生，惹人怜惜。另有一幅双蝶图，两只蝴蝶在花旁相伴，极传神，仿若听见蝴蝶振翅的声响。

不少画家偏爱描摹繁花美景，齐白石却不同。他从不挑剔，不止蜻蜓、蝴蝶等优雅灵动的小虫，抑或蜘蛛、飞蛾、蝼蚁这些微小甚至粗陋的生灵，皆是他笔下主角。寥寥数笔，不刻意美化，不刻意修饰，别具鲜活的生命力。

如是画风，来源于齐白石纯粹的自然观。在他眼中，世间万物无高低美丑之分，都是自然馈赠的生命，都值得被尊重。他以极简笔墨平视众生，于方寸草虫之间，展示「众生平等」的理念。这场「问虫」之展，问的是自然生灵，见的是善意与仁心。

文：李梦　图：北京画院

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