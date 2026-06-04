LUXE STYLE｜日内瓦《钟表与奇迹》IV - Bremont/Grand Seiko/IWC/Panerai深潜登月挑战无极限

腕表设计与运动功能的结合，一直是吸引时计爱好者的现代制表工艺，尤其不断求变、注入创新技术与设计元素的机械运动表。基本的运动功能腕表要求，必须具备耐撞、耐震、耐磨、防水性能，还要轻量化，而高级腕表品牌当然热衷向高难度挑战。今期介绍的品牌作品，分别有防水性能可达1,000米的潜水表、首次登陆月球的英国品牌腕表，以及世界第一枚于全球首个商业太空站Haven-1飞行任务中使用的腕表等，尽展制表技术的新突破。

每年的Watches and Wonders举行期间，大会都会在日内瓦市中心举办形形色色的活动。

今年多个品牌的新作都向高难度运动功能的制表技术挑战。（图为Panerai展区装置）

Bremont｜Supernova 41mm Chronograph

Bremont今年与美国航太公司Astrolab合作，新推的Supernova计时码表将随FLIP月球车登陆月球南极，成为首个登月的英国腕表品牌。Supernova计时码表的表壳采用904L高级精钢制，搭配多面切割黑色陶瓷表圈。表盘的黑色电镀立体纹理，灵感来自太空船的太阳能板。网格图案、时标和指针均以Super-LumiNova夜光涂层处理，可清晰读时。3点及9点位分别设有小表盘，6点位设日期视窗。腕表搭载经天文台认证的BC77自动上链机芯，动力储存达62小时。此表搭配一体成型的表链或橡胶表带，两者均配备快拆功能。

Bremont Supernova 41mm Chronograph，表壳：41mm 904L不锈钢 / 机芯：BC77AC自动 / 售价：7,200英镑（金属表链）。

Bremont Supernova 41mm Chronograph，表壳：41mm 904L不锈钢 / 机芯：BC77AC自动 / 售价：6,950英镑（胶带）。

Bremont Supernova 41mm Chronograph，机芯：BC77AC自动上链机芯。

Bremont｜Altitude Air Force Blue Capsule Collection

继去年推出的空军蓝色Altitude Perpetual Calendar腕表后，品牌今年将此色彩延伸至整个Altitude系列，推出包括Altitude 39 Date、Altitude MB Meteor、Altitude Chronograph GMT及全新的Altitude MB Meteor Time Zones共四个表款的胶囊系列，全部搭配空军蓝色表盘设计。Altitude MB Meteor Time Zones表款同时融合世界时区及GMT功能。此系列皆可选配金属表链、皮革表带或NATO表带款式。

Bremont Altitude Air Force Blue Capsule Collection - Altitude 39 Date，表壳：39mm 904L不锈钢 / 机芯：BB14-AH自动 / 售价：3,950英镑（金属表链）、3,700英镑（皮革或NATO表带）。

Bremont Altitude Air Force Blue Capsule Collection - Altitude Chronograph GMT， 表壳：42mm 904L不锈钢 / 机芯：BC781AC自动 / 售价：5,750英镑（金属表链）、5,500英镑（皮革或NATO表带）。

Bremont Altitude Air Force Blue Capsule Collection - Altitude MB Meteor，表壳：42mm 钛金属 / 机芯：BB14-AH自动 / 售价： 4,950英镑（金属表链）、 4,600英镑（皮革或NATO表带）。

Bremont Altitude Air Force Blue Capsule Collection - Altitude MB Meteor Time Zones，表壳：42mm 钛金属 / 机芯：BB641AH自动 / 售价：5,450英镑（金属表链）、5,100英镑（皮革或NATO表带）。

Grand Seiko ｜Spring Drive U.F.A. Ushio 300 SLGB023 & SLGB025

Grand Seiko于去年推出年差+/-20秒的极致精准Spring Drive U.F.A. 9RB2机芯，今年带来两款搭载全新Spring Drive U.F.A. 9RB1自动机芯的Evolution 9系列潜水腕表，分别是蓝色表面的SLGB023和绿色表面的SLGB025。新表的40.8mm高强度钛金属表壳，质感更轻更薄，防水性能提升至300米。表盘上的纹理设计灵感源于日本海域的「潮汐」（Ushio）。表链搭配全新微调功能表扣，可作三段式微调，幅度达6mm，更可配合穿上潜水衣时佩戴，额外延伸18mm。

Grand Seiko Spring Drive U.F.A. Ushio 300 SLGB023（蓝色） & SLGB025（绿色），表壳：40.8mm 钛金属 / 机芯：9RB1自动 / 售价：$87,800。

Grand Seiko Spring Drive U.F.A. Ushio 300潜水表，表链搭配全新微调功能表扣，可作三段式微调，幅度达6mm，更可配合穿上潜水衣时佩戴，额外延伸18mm。

Grand Seiko Spring Drive U.F.A. Ushio 300 SLGB023 & SLGB025，机芯：9RB1自动。

Grand Seiko｜Heritage Collection "Sakura-Wakaba" Hi-Beat 36000 SBGH376J

Grand Seiko于1967年推出了首款自动上链腕表62GS，其无外圈（Bezelfree）设计造就了品牌其一经典表款，今年新推的18K黄金制型号，承袭了原型的标志性元素，并注入现代风格。表盘设计取材自日本樱花短暂却璀璨的花期，「浅绿金」色调象征樱花盛放、绿叶萌发时的「樱若叶」，诠释大自然转瞬即逝之美。表盘因无表圈阻挡，吸入的光线可随不同角度变化而呈现出或深或浅的闪烁色泽。新表搭载9S85 Hi-Beat 36000高频自动机芯，动力储备55小时。

Grand Seiko Heritage Collection 'Sakura-Wakaba' Hi-Beat 36000 SBGH376J，表壳：38mm 18K黄金 / 机芯：9S85自动 / 售价：$238,000。

Grand Seiko Heritage Collection 'Sakura-Wakaba' Hi-Beat 36000 SBGH376J，机芯：9S85自动。

IWC｜Pilot's Venturer Vertical Drive

历来上过太空的机械腕表可不少，但说到真正由零开始，从研发、测试，到生产都是为太空人而打造，今年由IWC与专门研发太空站的VAST公司合作研发、以陶瓷和瓷化钛金属制的Pilot's Venturer Vectical Drive，则是世界第一枚，此表将于全球首个商业太空站Haven-1飞行任务中使用。因应太空人需要穿着厚厚的太空衣，腕表所有功能均可通过旋转表圈来操作，并利用表壳侧面的拨杆式开关切换功能，包括为机芯上链、设定家乡和任务时间。

IWC Pilot's Venturer Vertical Drive，表壳：44.3mm 陶瓷及瓷化钛金属 / 机芯：32722自动 / 售价：$211,000。

IWC Pilot's Venturer Vertical Drive，真正由零开始，从研发、测试，到生产都是为太空人而打造的腕表。

IWC｜Big Pilot's Watch Perpetual Calendar Ceralume

在2024年的Monaco F1大赛中，著名车手Lewis Hamilton戴着一枚全白色且会全表发出夜光的Pilot's Watch Chronograph 41概念表。两年后的今天，IWC终于将夜光陶瓷Ceralume表壳正式推出市场，表款改为Big Pilot's万年历，在日光下，以型格白衬灰色调示人的表壳、表盘和表带；在黑暗中，腕表会发出幽幽蓝色夜光，不但报时无比清晰，本身亦如满月般耀目迷人。

IWC Big Pilot's Watch Perpetual Calendar Ceralume，表壳：46.5mm Ceralume夜光陶瓷 / 机芯：52616自动 / 限量：250枚 / 售价：$571,000。

IWC Big Pilot's Watch Perpetual Calendar Ceralume，在黑暗中，腕表会发出幽幽蓝色夜光。

IWC Big Pilot's Watch Perpetual Calendar Ceralume，机芯：52616自动。

Panerai｜Submersible Navy SEALs Afniotech PAM01089

Panerai一向热衷于研发创新的制表材质，今年推出了这款率先采用创新Afniotech制作的美国Navy SEALs体验版Submersible PAM01089。Afniotech是一种含95%铪（Hafnium）的新型合金，稀有的铪拥有比钛金属更强的抗腐蚀性能，能够应付极端压力环境，而且密度高，硬度虽与不锈钢差不多，重量却高出70%，用来制作防水达1,000米的PAM01089，包括47mm表壳、表圈、表冠护桥和底盖，带来极具分量的佩戴体验，而其带暗蓝的银灰色泽，亦极之漂亮。

Panerai Submersible Navy SEALs Afniotech PAM01089，表壳：47mm Afniotech铪合金 / 机芯：P.9010/GMT自动 / 限量：35枚 / 售价：$677,700。

Panerai Submersible Navy SEALs Afniotech PAM01089，率先采用创新Afniotech制作。

Panerai｜Luminor Forged Titanium PAM01629

早于1985年已经采用钛金属制作Mille Metri原型表的Panerai，今年成功以锻造方式，即是以高温加高压，将两种不同等级的钛金属结合，从而制成PAM01629采用的新型锻造钛金属表壳，呈现出独特的深浅波浪纹理。由于纹理是在生产时随机产生，所以每一枚成品都不尽相同，令腕表更显独一无二。

Panerai Luminor Forged Titanium PAM01629，表壳：47mm 锻造钛金属 / 机芯：P.3000手上链 / 限量：100枚 / 售价：$173,100。

Panerai Luminor Forged Titanium PAM01629，机芯：P.3000手上链。

文：Gavin Ho & Maisie Lau 图：大会及品牌提供







