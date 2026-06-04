量尺珍藏 透现生趣 方寸之间阅世界

一把简单的尺，能够量度出多大的世界？由「哲间 ZLab」艺术总监张哲与「昔贮 Ontem Collect」创办人杜源祥联合呈献的「尺‧间」艺术文化展，即日至7月28日假「哲间 ZLab」举行，展出逾百件在世界各地搜罗各具特色的尺，让观者在方寸之间阅世界。

逾百件珍藏品

「在现今的香港社会，很少人笑，我们甚至忘记了甚么时候笑过。」谈及策展初衷，张哲希望观众走进这个由「尺」筑起的空间时，能放下常规的束缚。借着一件看似日常、奇特甚至荒谬的度量工具，发掘出意想不到的知识与幽默感，进而用全新的眼光去看待生活，找回心中失落的那把「尺」与会心一笑的趣味。

展览起源于室内设计师杜源祥的收藏品，由于职业需要，他每天都与尺为伴，一次在街边旧舖中发掘出量尺的美后，及后十年默默搜罗了接近千件藏品。这次展览展出逾百件藏品，时间跨度巨大，地域及用途各有不同，工具材质也各异，木、胶、铁、铜皆有，甚至有许多单凭肉眼辨认不出、不懂得使用的专业范畴量尺，包括专门用来测量煮茶炭块大小与长度的日本量炭尺、传统风水测量工具鲁班尺等，「这次并非冷冰冰的物件展示，而是让大家探讨人与工具间的深度关系。」

原创作品系列

除了令人叹为观止的历史藏品，两位策展人打造的原创作品，形成了一动一静、一轻一重的巧妙呼应。张哲以「以身为尺量天下」为切入点，利用胶尺创作出两件立体作品，呼应展出的藏品：以尺为衣，制出独一无二的晚礼服；以尺为心，悬吊出无形的心灵波幅。展览最为瞩目的是人型不锈钢立体雕塑作品，呈现一位身著传统长袍的古代文人形象，整个身体完整构成了一个巨大的「尺」字，意味人物以自身为尺度，去丈量天地与世间。

至于杜源祥的原创作品「Ganchetsky」系列，则是充满生活玩味与个人记忆的跨界作品：以黑白软尺制成的线条装置「我执」、利用尺的层次叠加，重现儿时居所记忆日落的「流浮山」、制作过程中「意外出错」而诞生的「价值错了？」还有最引人注目的互动装置「戏人间」，将由头到脚的身体元素转化为幽默字句刻在尺子上，制成「人生签文」，期待观众可以亲临「尺‧间」，求得一尺好签。

《「尺．间」艺术文化展》

日期：即日至7月28日

地点：「哲间 ZLab」（长沙湾永康街42号义德工业大厦10楼A座）

时间：11:00am至7:00pm

备注：逢星期一休展

文：叶泳心 图：吴艳玲