冯敏如 - 如影。随影│孟加拉市集的流动诗篇

在喧嚣沸腾的孟加拉市集，我一反往常纪实摄影的亲密姿态，选择抽身远退，以一种疏离而宏观的视野，重新丈量这片人间烟火的磅礡律动。

平日我钟爱28mm广角镜头，那种几近呼吸相闻的贴近感，能让我与被摄者心跳同步；广角镜强烈的透视张力，更像一双贪婪而深情的眼睛，将周遭环境尽数吞纳，层

层堆叠出丰富的故事纹理。然而这一次，我刻意拉开距离，登上市场旁那座狭窄拥挤的行车天桥，居高俯瞰整个市集。它宛如一座巨大的蜂巢，在清晨的薄雾中嗡嗡震颤，释放出永不止息的生命能量。

清晨的市集，是一场永不落幕的交响乐章。三轮车如灵巧的织梭，在市场外围疾速穿梭，接送着匆匆往来的居民；档主们则以熟练而急促的节奏，谱写日常的劳动乐章 ─有人低头专注屠宰家禽，有人细心整理血红鲜亮的肉块，而鱼档前，一柄弯刀高高扬起，在刺目的阳光下闪烁着冷冽的银光，干净利落地将鱼身一分为二。这些交织的动作、声响与气味，共同构筑成市集最原始、也最生动的脉动，仿佛大地本身正在深沉地呼吸。

由于天桥空间有限，我无法架设三脚架，只能纯手持拍摄。为了捕捉这股沸腾的繁忙气息，我大胆舍弃惯用的快门速度，转而搭配减光滤镜，将曝光时间延长至数秒之久。所幸相机拥有高达十级的防手震能力，即使在长时间曝光下，画面依然维持令人惊艳的稳定与清晰。整个拍摄过程充满挑战，我必须全神贯注，像一位耐心守候的猎

人，静待不同主体与画面完美交会的那一瞬。

流动的三轮车如在市集这画布上画出 一片色彩。 （图：冯敏如）

不同的行人、三轮车、档主，各自带着鲜明的色彩与独特的动线，像一笔笔浓烈的油彩，在广阔的画布上拖曳出长长的光迹。有时是鲜艳的纱丽如火焰般掠过画面，留下一道道绚烂的残影；有时是满载货物的三轮车化作流光溢彩的丝线，织出时间的纹理；有时则是档主挥刀的瞬间，凝成一道刚劲有力的弧线，在空中划出短暂却永恒的力道。每一次按下快门，都是一场与时间的私密对话。我不仅需即时判断构图与时机，更习惯以连拍模式捕捉连续画面，再从中精心筛选出那最动人心魄的一瞬。

这张作品，是我对市集另一种诠释的勇敢尝试──不再是近身低语的呢喃，而是远处深沉的凝视；不再是细节的放大与放大，而是整体气势的磅礡呈现。透过慢快门的魔法，静止的画面竟蕴藏着奔涌的生命力：流动的人影如河流，交织的动线如乐谱，让观者即使隔着影像，仍能清晰听见市集深处那永不停歇的喧嚣、叫卖、笑语与活力。

它们交融成一曲壮阔的生命交响，在凝固的时间里，悄然唱响。

在这一次的远眺中，我仿佛看见了市集的另一张脸孔──它不再只是喧闹的日常，更是人类生存意志最顽强、最诗意的展现。慢快门没有冻结时间，反而让时间以更优雅、更具力量的方式，永远留存在画面之中。

文、图：冯敏如（Alex Fung，英国皇家摄影学会高级会士，摄影沙龙世界十杰。）