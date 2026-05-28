日本人气「设计啊！」展览6月登陆M+！21件作品海外首展 探索日常的设计巧思

艺术与日常生活息息相关，由日常使用的牙刷、筷子，到街上的交通灯，平凡物件背后原来全是设计巧思！西九文化区M+全新特别展览「设计啊！感受日常设计之奇妙」将于2026年6月27日开幕，概念源自日本人气教育电视节目《Design Ah! neo》，透过游戏、沉浸式光影装置与互动展品，从全新角度探索设计如何为生活带来无限乐趣。

M+「设计啊！」展览6月开幕！设互动装置/游戏 探索日常玩味设计

M+特别展览「设计啊！感受日常设计之奇妙」将于6月27日起开幕，以日本人气巡回展览、累积逾百万参观人次的《Design Ah! neo》（《デザインあ展neo》）为蓝本，是次更是其首度在日本以外地方展出，机会相当难得！

设计并非遥不可及，而是悄悄隐藏在日常之中，如走路、进食及坐下等日常微小细节之中。有别于传统的静态观展，M+「设计啊！感受日常设计之奇妙」展览展出21件作品，将平凡物件背后的非凡创意呈现眼前，除了走进沉浸式视听室，看著熟悉的影像在光影中被分解、重组；或亲手触碰互动装置，从不同角度观察设计师是如何运用巧思，让日常生活变得更便利，一旦成功明白某个设计的原点，更会让人不禁惊叹出一声：「啊！」

21件作品海外首登场 全新幕墙作品每日上演

展览展出的21件作品会围绕10个与日常行为息息相关的动词主题。其中，Perfektron《学生椅的奇想》，将小学课室常见的椅子化身成不同功能与特色的座椅；冈崎智弘的《手柄百科》则在墙上铺满逾千个日常生活中常见或常用的手柄，各种设计、造型及功能一目了然；至于plaplax《被吃掉的心情》的，观者可亲身体验被巨型筷子「夹起」的感觉，当中部分展品特别呼应香港的视觉环境和饮食文化，相信能让本地观众的亲切感倍增。

为配合展览，M+同时展出全新幕墙委约作品《M+啊！》，由多条短片组成，从设计角度出发，同时融入香港元素，以独特视野呈现日常生活中看似平凡的物件与瞬间，以崭新视觉语言重新诠释熟悉的场景与物件。由2026年6月26日至2026年10月初，每晚在 M+幕墙播放。

M+「设计啊！感受日常设计之奇妙」特别展览