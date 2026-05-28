香港设计中心《旅港维度》展览 跨越时空70年 见证香港游乐天堂形象美学

曾几何时，世界各地旅客踏上冠以「东方之珠」——香港的飞机，降落在与闹市擦身而过的启德机场。踏出机门，电影中的画面跃进现实：九龙城密密麻麻的唐楼「触手可及」，维港两岸的霓虹灯海与拔地而起的摩天大厦。随后，旅客坐上接送的轿车，入住兼具英式优雅与东方韵味的本地酒店。放眼望去，除却极致繁华的城市天际线，还有层峦叠翠的连绵山景，这种「城岭交融」的独特地貌，正是那个黄金年代香港递给世界最惊艳的视觉名片。

为了捕捉这份独一无二的城市记忆，香港设计中心主办，由资深设计师卢永强（David）与设计文物收藏家胡兆昌（John）共同策展的《旅港维度——香港旅游的视觉语言》展览，带领观众跨越七十年时空，深度解码香港如何仅凭一张海报、一个字体，甚至一套电影，便将这座城市的视觉基因烙印在世界心中。

跨越时空70年 视觉艺术见证 香港游乐天堂形象美学

把时间拉回1950年代，没有高科网络、没有社交平台，香港到底是怎么让从没来过香港的外国人，对「东方之珠」生出向往？答案藏在那些被时间沉淀的设计里，香港设计中心举行的《旅港维度——香港旅游的视觉语言》展览，即日至7月6日假DX设计馆举行，由设计师卢永强（David）联同设计文物收藏家胡兆昌（John）共同策展，回溯自1950年代以来，香港如何透过设计构建城市形象，奠定世界形象的重要基石。

初次认识香港

「香港不是第一，是唯一。」香港虽是弹丸之地，却在国际间有不错的声誉，David认为这归于环境与机遇，并反映在「称呼」与「字体」上。从旅游业萌芽时期的「东方之珠」到「亚洲四小龙」，再到上世纪八、九十年代经济大爆发后才涌现的「美食天堂」、「购物天堂」及「东方荷里活」，这些称呼勾勒出当时香港的黄金时代，配上当时独特手写美工字体，成功奠定香港在国际间的形象。

继续往前走，踏入展区的第二部分「香港是我家」。David表示，航空是许多外国旅客认识香港的第一站，故聚焦香港第一家提供民航服务的国泰航空，展出其80至90年代的经典广告，「每个广告你都会看到，当年是如何将香港的价值形象化，并推往国际。」John介绍，由于当时坐飞机仍是奢侈消费，因此航空公司愿意重金设计广告，多见于《读者文摘》等刊物，以手写字体、丰富文案及充满情感的拍摄风格为特色。透过不同年代的视觉设计，也可清楚看到香港从「借用西方形象」走向「建立自身独特价值」。

构建香港形象

电影是香港文化推向世界的重要媒介之一，展区「电影中的香港」透过外国在香港取景及香港输出的电影，展示电影如何塑造全球对香港的印象。David表示，早期外国电影多将香港描绘成刻板的渔村形象，1960年上映的《苏丝黄的世界》成为重要转折，成功呈现一个充满活力、迷人且值得探索的香港，将香港带入国际视野，「而真正将香港身份推向世界的，则是李小龙的功夫电影，后期更有王家卫及吴宇森等导演的作品。」

酒店作为旅客抵达的第一站，其设计与服务细节浓缩了城市的形象与价值，「酒店从接待开始，一条钥匙、一个房间、一张床单，已代表整个香港的价值。」展览展出多间本地及国际酒店的过往备品，包括钥匙牌、菜单、床单、火柴盒等，大部分由John从eBay搜集而来，涵盖六国、半岛、利园等酒店。透过本地家族经营酒店与国际品牌的对比，观者可清楚看到设计理念的差异：本地酒店更强调个人风格与香港特色，国际品牌则追求统一连贯的品牌体验。John特别展示当年沉甸甸的铸铁房门钥匙牌、「世界时间转数表」、防臭鞋套等，「这些都是隐形的设计，以前的酒店相对上是很为客人着想的。」展览的终点落在展区「绿色地平线」，九十只一比一季候鸟悬挂在展台天花，展开翅膀俯瞰展场。从启德机场的喧嚣进，到米埔湿地的绿意出，提醒大家，香港从来不只是一片霓虹与摩天大厦。

AI技术重新活化

是次展览与香港设计中心合作，于去年8月开始筹备。David感谢设计中心在场地等硬件设施上提供充分支援，更在理念上高度契合，愿意共同落实各种创意概念。有别于一般怀旧展览，本次展览并非单纯展示旧物，而是希望透过视觉语言，重现香港在快速发展中逐渐遗失的价值与事物，期望观众理解设计如何影响情感与记忆，「香港旅游形象背后有很多维度与变化，但当你看见一个称号、字体或颜色，你会很自然地联想到某个时代。」

与设计中心过往展览相比，John指今次特别着力梳理「设计语言」，部分影像更运用AI技术重新活化，期望为年轻一代带来启发，「让他们去思考，在生活或设计上可以怎样用这些元素呢？」香港旅游形象会随时代与客群而演变，但设计的底蕴仍深藏于城市各处。我们或许该思考：在下一个新时代，香港应如何向世界重新介绍自己？

《旅港维度——香港旅游的视觉语言》

日期：即日至7月6日

时间：周一、三至日11:00am至7:00pm；逢周二休馆（公众假期除外）

地点：深水埗通州街280号DX设计馆2楼设计博物馆

网页：www.hkdesigncentre.org

文：叶泳心 图：卢江球