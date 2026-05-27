LUXE STYLE │欣赏珊瑚不用深潜 L'ÉCOLE珠宝艺术学院《深珊藏珍》展览3大亮点展区

盛夏来临，不用潜入深海，你也可以欣赏到珊瑚之美！L'ÉCOLE珠宝艺术学院香港由即日至10月11日举行《深珊藏珍》展览，汇聚约120件珊瑚珠宝创作及珍罕标本，分别借自多个著名收藏机构。展览模拟从海平面下潜至2,000米深海的视觉历程。参观者进入昏暗的空间，恍如亲临珍贵珊瑚栖息的寂静深海。大家就来一趟深海之旅，逐一细数3大亮点展区：

1.五种代表性珊瑚品种

这展区聚焦于珍贵珊瑚的科分类，展示五种最具代表性的珍贵珊瑚品种藏品，其中包括历史地位最显著的地中海红珊瑚。参观者可深入了解珊瑚的形成过程、宝石的鉴定标准，以及其与矿物宝石的本质差异。当中找到大家可能较为熟悉的地中海红珊瑚及日本红珊瑚等珍稀品种，在深达数百米的漆黑深海中缓缓生长，形成致密的枝状骨骼；其天然色彩多元，从淡粉红色、橙红，至牛血红色与奶白色。此展区亦展示原枝及打磨后的珍贵珊瑚，更与地图并置，标示已知珍贵珊瑚床的分布，可了解更多「珍贵珊瑚」与「珊瑚礁」在栖息环境及生态角色上的差异，探讨当代的采收及贸易法规。

2.珍贵珊瑚的精湛工艺

右一/一幅以珊瑚打磨成粉状拼砌而成的画作。

19世纪下半叶珠宝套装，镶嵌珍贵珊瑚及金属，利维里诺收藏。

已抛光及打孔的珍贵珊瑚珠串，深水珊瑚，来自绮丽珊瑚博物馆。

这件作品以珍贵珊瑚雕刻而成，可见雕工极为精细。

珍贵珊瑚如何从材质转化为珠宝的匠心工艺。珊瑚枝经由抛光与雕刻，化身珠串、镶嵌材料、雕塑乃至珠宝，每一件作品背后皆反映匠人无尽的耐心与精准技术。

3.当代设计与高级品牌珊瑚珠宝

珍贵珊瑚在20世纪珠宝史中有着重要地位，凸显其对当代设计师与高级珠宝世家创作的影响。一系列珠宝套组与精巧珍玩，涵盖钟表、雕塑等艺术形式，见证珊瑚如何从神圣物品蜕变为收藏家的至臻珍宝。大部分展品由多个顶尖收藏机构，包括珊瑚博物馆 —— 利维里诺收藏、绮丽珊瑚博物馆、Faerber珍藏、 Van Cleef & Arpels梵克雅宝典藏、卡地亚典藏系列、梦蝶轩藏品、巴黎华雅古董珠宝、两依藏博物馆，以及其他私人藏家借出。

《深珊藏珍》展览

日期：即日至2026年10月11日

开放时间：10:00am至7:00pm （一至日）

地点：L'ÉCOLE珠宝艺术学院香港K11 MUSEA 5楼510A室

免费入场

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文：E. Lam 部分图片：L'ÉCOLE珠宝艺术学院提供