纺织构成触感语言 缕缕入心重建感知

从数万年前的兽皮蔽体，演变至现代的高科技智能织物，纺织如人类文明发展的缩影。作为一种「触感语言」，纺织连系着人们的内心世界和外部环境，CHAT六厂的主题展览「缕缕入心」，由即日至6月28日展出，以「重建感知」为主题，汇聚14位来自亚太地区的艺术家，探讨纺织与亚洲精神文化之间的深层联系，邀请观众放慢步调，在柔软的质地中寻求集体心灵疗愈。

沉浸式触感空间

展览由CHAT六厂策展人王慰慰领军，联同来自首尔、东京及北京的三位新晋策展人——朴宥真、黑泽圣霸与王欢，将艺术品以互动和亲身体验为中心，透过编织、染色与缝纫，让抽象的记忆、信仰、情感与灵性，转化为一缕缕丝线。

艺术家陈子雯的全新创作《绿窝》，创作出一个让观众「任意触摸」的游乐场。灵感来自剧场的「绿房」（休息室）和制作电脑合成影像（CGI）时使用的绿幕，以软雕塑为媒介，投射梦境与释放情感。在这个全绿色的柔软空间内，参与者可以将空间视为投射梦境的画布，透过肢体与软雕塑的互动，释放压抑的情感。

艺术家西特拉．萨斯米塔的作品《天河直落杏仁核的喷泉》，与印尼Tumanggal编织社群合作，取材自峇里岛以织物包裹身体引导灵魂的丧葬习俗，以刺绣与当代美学，重新诠释当地世代相传的故事、仪式与传统。

被忽视群体发声

曾入围当代纺织艺术奖的艺术家胡尹萍，再次与内地乡村妇女携手。她们共同创作的全新钩织作品《魂瓶》，不仅是精湛的艺术呈现，同时亦体现了乡村女性的劳动价值，相关设计更延伸至六厂小店的两款限量手袋中。

驻场艺术家Mooni Perry将展出全新录像创作《神谕》，灵感来自香港本地的民俗文化。为制作该作品，她与亚洲女性主义艺术研究室成员走访城中多个地点，探索被忽视的女性群体、逐渐消失的女神崇拜和灵性体验。

渡边志樱里的《地鸣（土蜘蛛）》和金沙织《与织机一起，身体就在此》，作品分别透过日本能剧与冲绳芭蕉布编织工艺，重新思考文化保育与被忽视群体的声音。而艺术家米类．玛法琉的《16族图腾（印记）》，则是邀请观众利用从其画作撷取的图案，创作图腾并印在明信片上。

CHAT六厂春季主题展览 「缕缕入心」

日期：即日至6月28日

地点：CHAT六厂二楼（香港荃湾白田坝街 45 号南丰纱厂）

开放时间：11am - 7pm（逢星期二闭馆）

图片来源： CHAT六厂

