Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯程淑仪─WESTK留声机│西九首办AAPPAC年会 推动区内演艺生态发展

Art Can
更新时间：10:00 2026-06-01 HKT
发布时间：10:00 2026-06-01 HKT

每年的「香港艺术三月」是视觉艺术界的盛事，而今年十月上旬将有两项表演艺术界盛事在香港举行，分别是由西九文化区管理局主办的亚太表演艺术中心协会
（AAPPAC）2026年会，以及香港艺术发展局（艺发局）举办的香港演艺博览（HKPAX）。
AAPPAC于1996年成立，一直是连结亚太区表演艺术场地及机构的重要平台。AAPPAC 2026年会将是庆祝过往30年来累积的成果、并展望未来发展的重要里程碑。西
九文化区管理局自2015年起成为AAPPAC重要一员，而我自2025年起获选为AAPPAC执行委员会副主席。AAPPAC年会不仅是一项国际性会议，更是一个汇聚亚太区内外表演艺术业界力量、强化交流与合作的重要平台，有助业界在多变环境中应对环球挑战并把握机遇。近年，全球表演艺术行业正经历多方面转变，包括观众结构及观演模式的改变、科技特别是人工智能（AI）应用的迅速发展，以及国际合作模式的持续转型等。业界需要在创作、制作及营运等层面保持灵活，同时加强场馆、文化机构、艺团及艺术家之间跨地域与跨文化的连结，以拓展更具持续性的发展空间。
为期四天的AAPPAC 2026年会将于10月6日至9日举行，邀请来自亚太地区及本地的场地营运者、文化机构代表、艺团和艺术家，以及相关从业人员参与。今届以「下
一幕：共塑未来」为题，聚焦表演艺术场馆如何突破传统定位，由单一演出空间逐步发展为多元及具创新动力的文化中心。议程包括主题演讲、专题讨论及分组会议，内容涵盖多项关键议题，例如善用新兴科技提升创作及观演体验、推动可持续发展、深化社群连结、探索跨地域合作模式的转型、拓展巡演网络，以及透过创意空间设计支持崭新的艺术创作与呈现。此外，西九亦将呈献一系列本地精选作品，并新增多项专业配对交流活动，透过小组会议及多轮简短交流环节，促进业界深度商洽及具体合作对接，期望将策略层面的交流延伸至项目合作层面，例如共同委约、制作或项目巡演等，提升年会整体互动效率及实际成效。
随着设有三个剧场的西九演艺中心（WestK PAC）于2027年开幕，连同戏曲中心及自由空间，西九将拥有十个配备顶级设施、不同大小的剧院，进一步提升大型、多元化制作和长寿作品的能力。我们的愿景是将西九文化区打造为香港、甚至亚洲最大型的剧场枢纽（Theatre Hub）。我们将藉AAPPAC 2026年会之机，向来自亚太区的与会者介绍西九世界级的表演艺术场地。
紧接AAPPAC年会是于10月9日至13日举行的香港演艺博览（HKPAX），是结合演出展示、项目推介及专业交流的又一表演艺术界盛事。为强化两项活动的协同效应，西九与艺发局合作推出优惠套票，鼓励海外及本地业界同时参与AAPPAC年会及HKPAX，从策略交流延伸至市场对接，进一步提升整体参与价值。
我诚邀业界同仁及相关持份者参与今年10月的两项表演艺术界盛事，把握交流和合作机会，共同为表演艺术的未来发展开拓更大空间。

文：冯程淑仪（西九CEO，自2009年起与文化艺术行政结缘。借报章一角，与读者娓娓道来精彩纷陈的西九故事，希望留下动人的艺文点滴。）

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
饮食
17小时前
结业潮｜油麻地Casa Hotel宣布结业 162间客房走入历史 去年叫价4.5亿放售无果
结业潮｜油麻地Casa Hotel宣布结业 162间客房走入历史 去年叫价4.5亿放售无果
社会
7小时前
中年好声音4｜周志康再遇陈洁灵处淘汰边缘 一演出遭肥妈狠批 哽咽多谢郑子诚现场打气
中年好声音4｜周志康再遇陈洁灵处淘汰边缘 一表现遭肥妈狠批 哽咽多谢郑子诚现场打气
影视圈
12小时前
01:40
罗便臣道火警｜「㓥场大王」尹柏权昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友礼顿山堕毙
突发
18小时前
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
14:47
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
影视圈
22小时前
戴梦梦凑B意外曝光豪宅巨厅大得夸张 落地玻璃尽览无敌海景 闪嫁金融才俊当少奶奶
戴梦梦凑B意外曝光豪宅巨厅大得夸张 落地玻璃尽览无敌海景 闪嫁金融才俊当少奶奶
影视圈
16小时前
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
屯门黄金海岸酒店自助餐1折惊喜！$82起品尝海鲜烤肉盛宴 叹大头虾/蟹脚/鱼生/和牛
屯门黄金海岸酒店自助餐1折惊喜！$82起品尝海鲜烤肉盛宴 叹大头虾/蟹脚/鱼生/和牛
饮食
14小时前
星岛申诉王 | 港男债冚债欠17万 拟清数变破产 被𠱁再借财仔 硬食天价手续费
05:04
星岛申诉王 | 清卡数变搞破产兼借财仔 20岁仔遇黑心清数公司堕「天价行政费」骗局
放蛇直击
3小时前
佳宝全场8折！一连4日 应节端午粽/粮油杂货/水饺/饮品限时激减
佳宝全场8折！一连4日 应节端午粽/粮油杂货/水饺/饮品限时激减
饮食
16小时前