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LUXE STYLE｜Jisoo近期常用这款新手袋 Dior Médaillon椭圆形金属徽章来头话你知

Art Can
更新时间：17:00 2026-05-26 HKT
发布时间：17:00 2026-05-26 HKT

BLACKPINK成员Jisoo作为时尚Icon，每次出场的造型都成为传媒焦点，身为Dior品牌大使的这位小公主，最近就经常选衬出自Jonathan Anderson手笔的全新Dior Médaillon Bucket Bag，如上周快闪香港出席品牌中环置地Pop Up Boutique活动前的机场造型，以及现身品牌2027 Cruise Collection时装骚，均配衬了这款新袋。

Dior Médaillon椭圆形徽章来头

Dior Médaillon系列的椭圆形金属徽章绝对是设计焦点，除了Jisoo手提的水桶袋款提供柔软颗粒小牛皮及Dior Oblique缇花两个版本，亦有翻盖袋款及信封小袋。而这个看似简单的徽章装饰来头不少，乃是向品牌最早期嘅Médaillon符号致敬。早于1946年这已成为当时巴黎首间Dior精品店的室内装饰元素，融合18世纪路易十六风格圆背椅和洛可可风格蝴蝶结缎带。Mr. Christian Dior曾在回忆录中谈到在创立品牌之初，选择了路易十六风格的圆背椅接待宾客，因其庄重、简约、经典又充满巴黎风情。Médaillon手袋上的徽章正是呼应这张路易十六风格圆背椅。夺目的椭圆形金属徽章，把这个经典符号转化成包扣或装饰重点，并加入蝴蝶结、金色饰面和雕刻细节，更见优雅 。

其他配饰演绎Médaillon标志

除了手袋，Dior Médaillon系列还有其他配饰及产品，包括首饰、挂饰、皮带，以及缀 Dior Médaillon标志的Book Tote。其中Dior经典Médaillon圆背椅为造型的挂饰，加入蝴蝶结元素，可爱精致，之前Jisoo快闪Dior中环Pop Up店活动，手提Lady Dior手袋，就正正扣上了粉红色的Dior Médaillon圆背椅挂饰。初秋新款Book Tote手袋以Oblique印花面料重新演绎，饰以喱士边框和Dior Médaillon标志，以现代视角再现18世纪的华丽风格。

文：E . Lam   图：Dior

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