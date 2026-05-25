LUXESTYLE｜@cosme港日同步发布上半年新秀赏 韩国美妆教主RISABAE现身主题快闪店亲授妆技

化妆等同衣着，爱美亦无分年龄性别，公认最紧贴亚洲美妆潮流的@cosme，刚于日前在日本及香港同步发布上半年新秀赏，此奖项是根据香港和日本真实网友的评价、社群关注度和搜寻热度，以严谨且客观的演算法，选出上半年最受的美妆新品，反映真正受用家欢迎的好用妆物。由于奖项名单正包括当下火红的韩系美妆产品，爱美族正可省却亲自飞到首尔圣水洞或弘大等地点入货的金钱及时间，在香港已可搜购社交平台洗版的爆红韩系妆品。

TWO SLASH FOUR创办人RISABAE 分享夏日彩妆技巧

配合新得奖名单公布，@cosme HONG KONG旗舰店特别增设主题快闪店，展示名单中的各项产品之余，同时举行多项彩妆workshop及优惠活动。亮点之一正是邀请了被誉为「百万美妆神话」的韩国新一代美妆教主RISABAE亲身来港分享简单快速的化妆技巧，这位「TWO SLASH FOUR」品牌创办人，本身是韩国知名的顶级化妆师兼星级彩妆师，今次她就以品牌新推的多用途胭脂，为大家示范一物多用的简便又效果突出的上妆方法。

@cosme美妆大赏限定礼遇 神秘日韩妆品送惊喜

上半年度的@cosme美妆大赏公布，亦带来期间限定的多项专属体验及购物优惠，当中就包括会员于全店购物满$300，即可体验充满惊喜的福引摇珠机会乙次，若幸运摇出「金色幸运珠」大奖，就能直接带走价值高达$445的精选正装美妆产品，摇出其他色珠亦可获赠价值高达$300的精选试用装产品。与此同时，即日登记成为全新会员即可免免费享有100%中奖率的扭蛋机会乙次。当会员全店购物满$520时，奖赏会再升级，额外获赠「神秘美妆礼品」乙份，精明的Beauty Lovers不妨直接相约好友shopping，凑满$520一次过解锁所有限定礼遇！此外，多个日韩品牌，包括SUQQU、Decorte、SUQQU、TWO SLASH FOUR 等，亦会在Pop-up 活动期间推出专属优惠。

@cosme 2026上半年新秀赏快闪活动

日期：即日起至2026年6月4日

时间：上午10:00am – 10:00pm

地点：@cosme HONG KONG旗舰店地下（快闪活动区）/尖沙咀亚士厘道7号裕华国际大厦

文：ML 图：@cosme HONG KONG、＠risabae_art



