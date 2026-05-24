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罕见中国题材轻歌剧〈微笑之国〉六月沙田登场 四种语言同台演绎东西方爱情角力

Art Can
更新时间：08:10 2026-05-24 HKT
发布时间：08:10 2026-05-24 HKT

一段跨越万里的爱恋，在维也纳的华丽舞会与紫禁城的朱红深宫之间悄然萌芽。香港大歌剧院将于今年6月6日至7日，在沙田大会堂演奏厅呈献奥地利作曲家莱哈尔（Franz Lehár）于1929年创作的经典轻歌剧杰作《微笑之国》。是次歌剧全新制作大胆引入当代视角，融汇多国语言与现代东方美学，为本港观众带来一场超越国界的艺术盛宴。

《微笑之国》是西方歌剧史上极少数以中国为题材的轻歌剧名作，剧中由男高音演唱的经典咏叹调《你是我心中的一切》更是举世闻名。故事讲述维也纳贵族丽莎为了爱情，毅然追随中国王子苏崇远赴东方，却在繁文缛节与家族重担面前，面临真爱与传统枷锁的严峻抉择。

是次制作阵容极为鼎盛，由龚冬健监制、纽约大都会歌剧院指挥大师皮亚．华尼执棒、黄晓初执导，并由香港大歌剧院合唱团及交响乐团倾力演出。角色方面更邀得香港及大湾区顶尖歌唱家携手担纲，包括男高音李毅饰演苏崇王子，女高音曾丽婷与李洋分饰丽莎，并邀得谭乐轩、黄华裳、蔡继瑜、陈再英、钱深铭、陈镜鸿及梁浩轩等多位优秀歌唱家交替演出。

为了立体地呈现角色间的文化冲突，歌剧制作打破常规，大胆融合德语演唱，以及英语、普通话及广东话对白。导演及制作团队期望透过四种语言的交织与文化碰撞，让观众更自然地感受到角色在传统束缚与内心渴望之间的挣扎。

在舞台美学方面，制作团队悉心打磨每一处细节。从华美的服饰到精致的舞台设计，均摒弃了传统的繁复刻板印象，改以简约现代的风格还原东方文化的深邃与壮丽，构建出诗意浪漫的视觉效果，带领观众在精致的东方美学与动人旋律中，深刻感受这场超越国界的文化对话。

【演出资讯】
香港大歌剧院《微笑之国》
日期及时间： 2026年6月6日晚上7时30分 / 2026年6月7日下午3时
地点：沙田大会堂演奏厅
票价：$480, $350, $200, $100
购票平台：URBTIX城市售票网、art-mate

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