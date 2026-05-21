前进进读剧马拉松 连系当代处境

近年本地读剧演出如雨后春笋，旧戏新作、本地外国文本皆有，歌影视明星也参与其中。「作为观众，我看读剧，轻松畅快，没有包袱，不需要付出很多情感，投入那个戏剧世界。」前进进戏剧工作坊联合艺术总监冯程程，打趣地形容读剧为「Situationship」、「散餐」，「也如Sample了一杯酒，没有喝醉，刚刚好，但仍然很有营养，因为跟剧本的文字、主题、形式，直接接触。」 前进进约于十年前起，恒常举办「读剧马拉松」，每隔一两年、两三年续办一次，是本地读剧演出其中一个开路先锋，「最初办『读剧马拉松』，因为『新文本运动』。」冯程程说：「当时我们手上有很多外国剧本，有其艺术价值，但也有某种文化独特性，如果每一套都要完整地在舞台演绎，观众可能觉得有距离。但我们又很想推介给大家，于是以半读半演的方式，给大家浅尝，也让观众与业界知道，外地编剧以甚么方式写甚么话题。」她苦笑道，从前花很多力气解释何谓半读半演，现在读剧演出变得正常化、主流化，大家似乎已习惯那种形式，「来的都是很主动、很开放的观众，一边听一边想像。」

前进进将于5月29日至6月14日，在牛棚剧场举行「读剧马拉松2026」，由冯程程主理，带来Enda Walsh（爱尔兰）的《在泳池中心呼唤爱》、Nina Raine（英国）的《一人限动》、黄郁晴（台湾）的《艺术之子》，由三位背景不一的本地女导演执导，抹上三种不同色彩。冯程程坦言很受形式特别的作品吸引，也想发掘贴地、生活感强的剧本，跟从前新文本予人较意识形态、大议题、批判尖锐的印象不尽相同，「会看到『人样』，看到日常生活的人的形态。」

藉文本介入社会经验

袁洁敏导演及翻译的《一人限动》，最初吸引冯程程的，是以主角年龄分场，并以倒叙形式呈现，「主角是一位四十岁想生育的女人，故事回望她的心路历程，即将踏进四十岁的焦虑和生育欲望。」她在三十九岁那年，会见了很多潜在的捐精者，过程既像Speed Dating也似Casting，展开一幅男人众生相，同时关心男与女在性别角色碰到的挑战和限制，「她看精子银行的网上资料，就像在Foodpanda下单叫外卖，按一个键，便得到一个未来。我也想起刘若英主演的《征婚启事》。」

严颕欣导演及剧本整理的《艺术之子》，跟契诃夫《海鸥》文本互涉，经典角色妮娜与女演员的心态，并置一起，「织得很密，互相借力。」排练室内，一位导演与三位女演员，追求「艺术真实」，「两幕剧相差十二年，仿佛是两个故事，最后收束，让我们探讨、同理『MeToo事件』受害者的心理变化。」她觉得编剧把「MeToo」的暧昧性写出来，没有倾斜地指责任何一方，容让观众思考，「这套戏最摇动我的，是艺术的真实到底是甚么？是戏假还是情真？」她希望通过这个台湾剧本，让本地观众「照镜」，藉艺术文本介入社会经验。

《在泳池中心呼唤爱》由冯程程亲自执导，她笑说难得导演喜剧，「这套戏意念有趣，四个男人困在一个干涸的泳池里，分别表演一场表白，为了成功得到一个女人的欢心，离开泳池，成为豪宅的新任男主人。」故事似曾相识？原来那是编剧对古希腊史诗《奥德赛》大刀阔斧进行魔改，「他不写英雄，却写四位Losers，那是一场生存游戏，也能连系到职场等当代处境。」

文：黄子翔 图：前进进戏剧工作坊、黄子翔