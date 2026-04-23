LUXE STYLE │Sneakers世代款式设计华丽进化 重启潮鞋新定义

运动鞋（Sneakers）无疑是当下时尚界的关键字，也是近年国际时装舞台上的常客，融合了街头文化与高端时尚。各大高级时装品牌每季的男女系列几乎都会推出

新款设计，而且迅速跃升为当季的It Shoes，成为潮流造型不可或缺的元素。

今个春夏季，运动鞋热潮持续升温，4月更有多个瞩目联乘，如Onitsuka Tiger× Versace带来华丽碰撞， 又或Jil Sander 与Puma展现简约美学交流，为Sneakers世代再添火花。新作灵感源自高街时尚、复刻经典设计，或是重组新旧元素，展现出多元创意。像Hogan新季广告企划邀来品牌全球代言人檀健次演绎Athletic运动鞋，复古与现代线条交织，皮革拼搭麖皮营造怀旧质感，鞋侧「H」字母标志亦添动感，配合复古风鞋底，为造型注入轻快节奏。

Hogan Cool运动鞋的鞋面以麖皮打 造，侧面饰以锯齿状H标志，记忆 泡棉鞋垫提供柔软舒适感。（$3,600）

重磅联乘Sneakers 融和招牌特色

现今穿运动鞋十之八九都不止于单求功能性，亦同样着重设计以配合时尚造型。设计感与独特性成为时下消费者入手的考虑因素，于是打正旗号以「跨界联乘」、「限量发售」为卖点的作品，自然大大提升鞋款吸引度。今个4月特别多联乘运动鞋推出，其中Onitsuka Tiger×Versace联名系列的主角是TAICHI Sakura运动鞋，以前者的经典Tai-chi鞋款为基础，当中的华丽图案、浮雕纹理则取材自Versace的招牌Medusa与巴洛克风格。

另一边厢的Puma与Jil Sander重磅联乘新作K-Street运动鞋，复刻了前者于1998年面世的KING鞋型，鞋面从田径钉鞋H-Street系列取材，而鞋底设计则源于空手道运动，名称「K-Street」亦由此而来。鞋形弧度贴合双足，加上超薄鞋底，整体呼应极简美学设计。说到时装与运动品牌联名推出的Sneakers，不得不提New Balance×miumiu，其首个运动鞋系列于2024年面世，今年也有新款推出。联乘新款以New Balance经典530跑鞋为蓝本，配合miu miu的时尚又带点复古的元素，其褪色处理及仿旧效果，配以麖皮、皮革或网布等，无缝连接品牌的设计风格。

高级品牌运动鞋 多样化精致热选

在名牌效应的影响下，高级时装品牌推出的Sneakers就是「身份象征」！部分品牌透过明星代言、国际时装周骚场或时尚街拍等，令甫推出的运动鞋款即时成为当季的潮流话题。Dior创作主帅Jonathan Anderson操刀的两款主打男装Sneakers，分别是Dior Roadie及Dior Saltwind，早在巴黎春夏男装周上曝光，未上架已成为

热搜。前者融合休闲运动鞋的舒适感与功能性，鞋底采用双层设计，柔软度可贴合足部动作，并饰上品牌标志性的Cannage藤格纹，别具辨识度。另一款Dior Saltwind运动鞋灵感源自昔日美国海军陆战队于舰艇上穿着的原版帆布运动鞋，复刻的橡胶鞋底，令圆润鞋身和宽阔楦型更添舒适感。新作除有复古Dior Oblique提花及磨砂皮革款式，亦有以绣上Mr. Christian Dior的幸运符号（四叶草和花卉）帆布制作的款式。

中性型格设计款式以外，注入Ballerinas元素的运动鞋也是近季的热门选择，尤其适合身形娇小的女生。如Tory Burch的Hank Ballet Sneakers正结合复古跑鞋与芭蕾舞鞋的轻盈休闲元素，配搭再生尼龙与绒面皮革制造，Lace-up鞋带设计加上边缘的柔软绉褶效果，更富女性化及精致感。Coach饰以樱桃刺绣及吊饰的Soho Sneakers同样甜美。运动鞋也可不失华丽，Roger Vivier从登山绳索取灵感的Viv'Zag鞋款，就缀以招牌的闪石扣饰，将户外鞋履提升至另一层次。

文：E. Lam 图：品牌提供