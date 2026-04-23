LUXE STYLE │独立制表品牌火热新作推介 Konstantin Chaykin全球最薄机械腕表ThinKing Mystery成焦点

钟表市场其实远比大家想像中大，除了大集团及知名品牌外，还有数之不尽的独立品牌，当中大部分由制表师自立门户开创，撇除了盈利最大化的压力，往往更能制作出惊喜的好表。近年凭借Joker小丑表而声名大噪的俄罗斯制表师Konstantin Chaykin，其于两年前研发的全球最薄机械腕表ThinKing，今年终以「ThinKing Mystery」之名正式面世。

Konstantin Chaykin ∣ ThinKing Mystery

「全球最薄机械腕表」这美誉，近十年都是Bvlgari和Piaget之争，而近年就有Richard Mille加入战团，竞争更加激烈。Bvlgari在2024年初以1.7mm的Octo Finissimo Ultra C.O.S.C重夺宝座，同年8月底，俄罗斯制表师Konstantin Chaykin平地一声雷，以仅1.65mm的ThinKing成功勇夺殊荣！但当时仍属试作阶段，亦未透露正式推出日期。两年后的今天，终于改名ThinKing Mystery正式面世，较之前的初版更精彩，两个犹如眼睛的时分显示盘变成透明设计。全新版本与原型相约，流线轮廓与著名Joker腕表亦相近，只是仅1.65mm的厚度令3D立体好像变成2D平面。10点和2点位左右两个小盘显示时与分，表盘其余位置以全金属密封遮盖，中间和6点位刻上品牌标志，构成有趣的微笑图案。原型ThinKing的两个密设计时分盘指针为十字形，新版本则变成两个全透明的蓝宝石圆盘，印上黑色指针图案，并及配以更清晰的白色针头显示，看不到齿轮或杠杆，如名字般以神秘方式显示。

Konstantin Chaykin一直想将透明眼睛套用于Joker腕表，后来发现此技术更适合超薄的ThinKing，且可解决原型的轴向偏移问题，因此以之用于新版本上。超薄腕表为顾及整体刚性，表背要同时担当K.23-3.1手上链机芯主夹板的重任，摆轮组件以单一平面布局，超薄发条鼓没有上盖，采用超硬的碳化钨合金滚珠，动力储备由32小时提升至38小时。新表不设表冠，调校时间和上链需将腕表安装在碳纤维上链盒，以专用上链锁匙插入底盖的两个插槽来处理。

Konstantin Chaykin ThinKing Mystery/表壳：41mm高强度合金/机芯：K.23-3.1手上链/限量：12枚/售价：待询。

新表不设表冠，调校时间和上链需将腕表安装在碳纤维上链盒，以专用上链锁匙插入底盖的两个插槽来处理。

超薄腕表为顾及整体刚性，表背要同时担当K.23-3.1手上链机芯主夹板的重任。

仅1.65mm的ThinKing成功勇夺「全球最薄机械腕表」美誉。

Breva | Segreto di Lario Meridian Gold

沉寂多年的Breva去年回归市场，过往以前卫和机械感重的设计见称，如今改玩创意与传统古典融合，设计更见成熟。回归后首作Segreto di Lario，表盘下方以创新非线性且交叉运作的双逆跳动力储备显示成为佳话，左边负责显示首6日的动力，右边则显示最后1日24小时的动力储备状态，配合12点同样玩逆跳的小秒针，在哑面内歛的金色表盘映衬下，既古典又充满活力。

Breva Segreto di Lario Meridian Gold，表壳：41mm钛金属/ 机芯：45N09E手上链/ 售价：46,000瑞郎。

Greubel Forsey | Tourbillon 24 Secondes Architecture GF01h Final Edition

Greubel Forsey于2022年推出首款将机芯结构当作表盘，以多角度展示眼前的Tourbillon 24 Secondes Architecture，当时已表明此腕表只会推出五年并限量66枚。如今已制作了55枚，余下11枚的最后版本会在今年推出，以更鲜明的对比色调登场，倾斜25度、每24秒自转一圈的陀飞轮依然座落在6点位。

Greubel Forsey |Tourbillon 24 Secondes Architecture GF01h Final Edition，表壳：47.05mm钛金属及蓝宝石/ 机芯：GF01h手上链/ 限量：11枚/ 售价：待询。

M.A.D.2 | R&B and REDemption

去年推出了绿色和橙色版本的M.A.D.2，今年加推以红及黑色为主调的R&B，以及REDemption。以抽签方式发售的R&B，既代表「Red」和「Black」，亦代表R&B音乐，恍如唱盘的黑色表盘搭配两个红色时分刻度圈。REDemption则专为之前曾参加4次M.A.D.Editions抽签，但仍从未中签的表迷而设，表盘用色与R&B版正好相反。

M.A.D.2 R&B and REDemption，表壳：42mm不锈钢/ 机芯：G101自动/ 限量：1,500枚（M.A.D.2 R&B）、1,200枚（M.A.D.2 REDemption）/ 售价：2,900瑞郎。

Moritz Grossmann | Hamatic Silver-Plated by Friction

为纪念创办人Moritz Grossmann诞辰200周年，品牌推出表盘以古老擦拭镀银（又称细颗粒镀银）工艺制作的Hamatic周年限量版。工匠以纯手工方式反复研磨，使表盘呈现如天鹅绒般的细致质感，并以清新的蓝调印上刻度，包括系列首次采用的阿拉伯数字时刻。腕表的名字由来，则来自机芯采用独特锤形自动摆陀。

Moritz Grossmann Hamatic Silver-Plated by Friction，表壳：41mm白金/ 机芯：106.0自动/ 限量：18枚/ 售价：待询。

腕表的名字由来，源自机芯采用独特锤形自动摆陀。

文：Gavin Ho 图：品牌提供