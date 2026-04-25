林靖风 – 群展「幽幽絮语」｜围炉谈艺

在一个忙投急趁的社会里，人们都习惯了即时地演绎，却忘记了观察的过程。Para Site艺术空间带来由何思颖策划的群展「幽幽絮语」，透过九位国际及亚洲艺术家的作品：Catalina Africa、Özlem Altın、Lêna Bùi、陈翊朗、Saodat Ismailova、凌佩诗、文美桃、Christina Quarles、Aycoobo–Wilson Rodríguez，审视身体所承载的记忆与痕迹。

艺术家凌佩诗的装置作品《脉》，以一个环形结构模拟心脏的脉动，灵感取材自她在医院探望祖父母时所观察到的心电图仪器律动；她亦把私人信件融入水墨拼贴之中，组成了亲密与扶持的象征。作品的各部分由天花板垂吊下来，它们并没有真正接触著对方；然而在光线的投射下，地上的影子却紧扣在一起。即使所爱的人暂时离去了，那一份亲密与思念仍然不会磨灭。

作品上被晕开了的墨水，让作品衍生出一种相拥时的温度，埋藏著的不再只是隐密的话语——纤维成为了一个守护著思念的蚕蛹。

文：林靖风