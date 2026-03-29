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谭纪豪 – 滴水看世界｜围炉谈艺

Art Can
更新时间：09:00 2026-03-29 HKT
发布时间：09:00 2026-03-29 HKT

深秋的首尔黄叶纷飞，浪漫又萧瑟。这次出差过来只停留48小时，难得周末晚上有空，听说昌德宫开放夜游，便去看看。未到6点来到宫门，说7点才可进场，便在附近溜跶。路过现代及当代艺术博物馆(MMCA)，竟还未关门，原来周六6点后免费开放至9点，本期重点展览是金昌烈(Kim Tschang-Yeul)的回顾展，居然被我撞上了可遇不可求的好运气。

以「水滴画家」闻名的金昌烈1929年出生，在美术学院求学时正值韩战，这段经历成为他毕生艺术创作的底色。水滴是战争创伤的视觉化表达，「它们像战争中的眼泪，凝固了所有恐惧与悲伤。」

他在1970年创作第一幅水滴作品《Événement de la nuit》，并在此后不断深化这概念，从早期用自然物象折射情绪，发展到后来以精神符号传递哲思。之后他在水滴作品中注入大量汉字元素，有直接引用《千字文》，也有解构再排列的儒家典籍，更有将笔划碎片化的呈现。他将汉字融入水滴画作并非偶然，而是长期哲学探索与文化反思的延伸。他通过水滴的物象与汉字的意象结合，构建成一个冥想式的艺术世界。水和字是虚无与充实、自然与文化、消失与保存，这些都是超越文字的内涵。

既是回顾展，当然也包括水滴以外不同时期的创作，但水珠看多了，竟黏到脑海挥之不去。我带一脑子水滴从MMCA走出来已过8点，发现自己竟忘了夜游昌德宫的事。(IG:@tamkeiho)

作者：谭纪豪

 

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