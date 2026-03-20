LUXE STYLE｜Richard Mille/Tag Heuer/Omega新表迎运动之年

今年称得上是运动之年，2月有冬季奥运，3月就到冬季帕运，而6至7月则有首次由三个国家合办的世界杯，造就运动表也成为焦点。

Richard Mille RM 41-01 Tourbillon Soccer，表壳：43.23×49.65mm玄武岩纤维或石英纤维/机芯：RM41-01手上链/限量：各30枚/售价：待询。

Richard Mille RM 41-01 Tourbillon Soccer，机芯：RM41-01手上链。

Richard Mille | RM 41-01 Tourbillon Soccer

Richard Mille非首次推出专为足球赛而设的腕表，2013年和2019 年就分别推出RM 11-01和RM 11-04 Roberto Mancini飞返计时腕表，利用两支中央计时秒针及分针作45分钟计时、最多15分钟补时计时，以及15分钟加时。全新RM 41-01 Tourbillon Soccer花了五年时间研发，除继承前作的所有功能外，9点位还设有创新的赛事阶段指示器（Match-time Indicatior）。钢制矩形指示器根据按动10点位「飞返/重设」按钮的次数转动，计时启动首45分钟显示「1st HALF（上半场）」，按动一次飞返按钮重新计时，便会转至「2nd HALF（下半场）」，再按便会显示「1st OVERTIME（加时上半场）」和「2nd OVERTIME（加时下半场）」，直至按8点位的「启动/停止」按钮便停止计时。

此新表还备有入球计数器（Goal Counters），方便记录两支对赛球队的入球数字，主场球队设于表盘左上角，作客球队在右下角。操作方式非常容易，每次有入球时，按压2点「HOME」或4点「VISITOR」按钮便可以。每按一下，以直线方式显示的入球计数器便会加「1」，最多可显示9球，再按便会重设归零。酒桶形表壳以多达105个零件组成，备有胭脂红和深蓝两个款式，胭脂红款以全新Basalt TPT玄武岩纤维材质制作，深蓝色款则以Quartz TPT石英纤维制，两款均搭配Carbon TPT碳纤维制中层表壳。搭载的全新RM41-01手上链机芯以钛金属制造，零件数达650个，动力储备70小时，具备功能显示器、动力储备显示和陀飞轮。

Tag Heuer Connected Calibre E5 45mm×Formula 1，表壳：45mm DLC钛金属，陶瓷表圈/机芯：Calibre E5/售价：$20,000。

Tag Heuer Connected Calibre E5 45mm×Formula 1，机芯：Calibre E5。

Tag Heuer | Connected Calibre E5 45mm×Formula 1

随着新一届F1赛事于3月开锣，Tag Heuer推出全新F1版Connected智能腕表，以DLC钛金属表壳配合陶瓷表圈的哑黑色示人，并以充满赛车热血的红色点缀，6点位有F1标志。除新设计的F1表盘，通过专属应用程式，还可随时得知赛事最新资料如赛程、队伍和车手排名。

Omega Seamaster Diver 300M 'Milano Cortina 2026'，表壳：43.5mm陶瓷/机芯：8806自动/售价：$73,800。

Omega Seamaster Diver 300M 'Milano Cortina 2026'，机芯：8806自动。

Omega | Seamaster Diver 300M "Milano Cortina 2026"

作为今届残奥指定计时的Omega，推出全新白色陶瓷制表壳和表圈圈片，搭配钛金属制表圈、表冠和底盖的残奥版Seamaster Diver 300M，配合以雷射雕刻，并饰以大会「26」标志的霜粉状白色陶瓷表盘和幻变色调秒针，散发冬日动感。

文：Gavin Ho 图：品牌提供