LUXE STYLE｜2026秋冬巴黎时装周 Dior/Chanel/Loewe/Chloé优雅得体现代新诠释

又一季的女装系列时装周圆满闭幕，去年多家顶级品牌不约而同换上新任创意总监，新曝光的秋冬系列继续令人期待。老牌时装屋拥有的典藏宝库，一向是启发设计师创作的源头，保留品牌基因的同时，更重要的是带来令人感觉新鲜又讨好的面貌，是以对于创作主帅而言，无疑是高难度的考验。

出自Jonathan Anderson手笔的Dior秋冬女装系列，继续收获无数赞美掌声。

Dior特意将巴黎市中心的杜乐丽花园中的喷泉变身成清雅荷花池，打造充满诗意的骚场。

整个系列的选色悦目柔和，亦在细节中融入如园中花卉绽放的高雅细致。（Dior）

Dior观看与被观赏

今天为Dior掌舵的Jonathan Anderson，再一次为品牌交出换来热烈掌声的漂亮功课。秋冬女装系列的骚场选址及设计，特意将巴黎市中心的杜乐丽花园（Jardin des Tuilerie）中的喷泉变身成清雅荷花池，观众坐席围绕池畔，开骚当天风和日丽，造就出绝美的天然场景。

设计师今次是从英国诗人作家Radclyffe Hall于1928年推出的作品《The Well of Loneliness》中提及的花园喷泉景致所启发。杜乐丽花园本身是由法国王后Catherine de' Medici下令兴建，后经路易十四重新设计，在1667年对外开放时，特别加入严谨的Habit Décent要求，访客的衣着都必须符合其社会地位且得体庄重，也就是路易十四相当重视「观看与被观赏」的概念。

新系列之中，大家正可看见古今共融的华丽高雅。整个系列的选色悦目柔和，不同调子的绿色、米白、粉红、棕色，还有金属色彩与少不了的黑白灰。比例如缩细了的短身Bar Jacket，配以荷叶褶或加上立体花卉刺绣；层次感丰富的轻纱短裙，后幅裙摆长及足踝；丝质印花长裙饰上不规则的羽毛或流穗裙摆；呢绒外套下配短裙、阔裤或牛仔裤等等。另配合新季登场的各式鞋袋配饰，皆呈现糅合飘逸仙气与现代浪漫的高贵气场。

Chanel做真实的自己

昔日Gabrielle Chanel以毛毛虫及蝴蝶的蜕变，表达突破日与夜的衣着常规，更将男装的元素融入女性服装之中；今天Matthieu Blazy以简约的现代语言将这份理念诠释。这位品牌创意总监就是以衣服作为画布，让每位女士都可做真实的自己，毋须妥协迎合，活出自己想成为的模样。

新系列有如一趟跨越1920至1960年代的时光旅程，衣装设计结合了经典元素、当代工艺，同时强调像男装般的实用功能，与此同时又呈现浪漫而随性的轻盈与从容。标志性的Tweed Suit以焕然一新的剪裁设计，选材亦见多样性，从罗纹针织到经典粗花呢，更有以合成纤维、金属线、薄纱交织而成的轻薄面料等。这一季，设计师又特别研发出新工艺，运用珍珠编织制作无重感的轻盈套装，好配合自由、无拘束的创作大前提。此外，部分套装用上粗花呢衬衫取代传统的外套，又或换上男装风格的密织粗花呢夹克等中性外衣，皆展现出品牌专属的新鲜感与活力。至于晚装设计，剪裁皆以简洁主导，整体感觉轻盈飘逸。

Loewe表达喜悦之情

Jack McCollough与Lazaro Hernandez表示，上一季，亦即他们加盟品牌的首个系列，呈现的是一种如沐浴阳光之中，充满乐观与正能量的感官体验。今季则带来进一步展现喜悦之情，更细腻、更具层次的表达。

西班牙文化基因是品牌不可或缺的特质，新系列正可感受到那份代表热情的色彩。今季的面料处理尤其值得留意，如表面具有特别光泽的衣裙，用上3D打印技术再结合乳胶制作。部分大衣以至围巾，则巧妙运用真空及充气技术，制作出具立体感的外形，尽显玩味视效。系列亦有不少以手工剪羊毛做出如皮草质感的钟形外套、连身短裙，以及流穗Tube Dress等多样化作品。

Chloé与生俱内的少女感，在这套Outfit之中表露无遗。

红色格子呢绒，为冬季带来浓浓的温暖感。（Chloé）

斗篷是品牌一向少不了的秋冬系列造型单品，这身设计更透过和悦的色彩增加讨好指数。（Chloé）

西装褛配动感十足的长裙，完美平衡了观赏价值与可穿性。（Chloé）

Chloé共情与奉献

刚曝光的冬季系列以The Devotion Collection为名，创意总监Chemena Kamali指这一季的新作诠释了对人性、共情与奉献的一种反思。衣服上的刺绣、印花图案、针织纹理及线条等细节，皆不单止是装饰，更展现了创作者投注的热忱。新系列又融入好比将过去与现在的人们连系在一起、包含故事、仪式与工艺等丰富元素的民俗色彩，当然亦不少得品牌标志性的波希米亚风格。无论是斗篷到厚实的外套，也可跟轻盈飘逸的裙装配搭；刺绣喱士拼凑针织连身超短裙、荷叶褶裙装搭配西装外套；古典味浓的拼接衬衣配碎花半截裙，又或多层次的荷叶褶长裙等，拼凑出满载浪漫诗意的娇柔形象。

文：Maisie Lau 图：品牌提供