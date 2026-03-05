LUXESTYLE │ Longchamp荣获B CORP™认证 春夏新系列体现精湛工艺及对环境的承诺

近年各品牌或企业都讲求ESG，透过对环境保护 、社会责任及治理，来评估企业永续经营的绩效。这个准则可发生在不同范畴上，时装界别亦然。Longchamp最近就获得B CORP™ 国际认证，此乃由独立机构颁发，全面评估企业对社会责任、环境保护、社区参与及公司治理的实践。今次对品牌而言，确是打了一支强心针，肯定其长期以来秉持的品质理念、长远愿景，以及团队的努力不懈。

家族品牌 履行团队与社会承诺

B CORP™ 认证品牌的一个里程碑，体现两大核心支柱中：品牌家族团队、工作坊及专业领域，共同承传手工技艺并推动其自然演进；另一方面是展现品牌精湛工艺、严格甄选材料，以及实现可持续的发展。作为一个家族传承品牌，当中大家可能未必了解其发展方针，品牌所有团队，从工作坊、设计到生产环节和门市，共同致力推动以人为本的社会参与。其中实质举体措施包括「残障人士援助计划」（Mission Handicap）和「女性计划」（Women program）。在68%的管理人员为女性的背景下，「女性计划」涵盖育儿支援、预防乳癌、反性别歧视倡议，以及对家庭暴力受害者的提供紧急援助。2025年更推出管理人员培训计划，以及结构化的社会对话机制来保障。与此同时，品牌亦支持艺术家并提供创意平台，例如与摄影师Thandiwe Muriu 的合作（支持Musée de l’Homme 展览「WAX」），以及近期致敬画家Genevieve Claisse的展览都是其一。

工艺传承与环境保护

品牌拥有逾70年的历史，一直坚持以优质材料，确保品质之余，同时在工作坊中加强培训。AFEST计划就汇集70名培训师，致力于皮革工艺的传承与发扬。另为确保应用可持续和可追溯的材料，透过皮革工作小组（88%的Longchamp皮革拥有金级认证）等权威认证机构及Unfold等项目进行审核。2022 年开始，又推出Re-Play 系列，主力采用品牌材料库中的库存布料，秉承反浪费原则。2025年，品牌全球33个维修中心亦完成了80,000件产品的修复，借以减少浪费，同时呼应可持续发展。

全球 33 个维修中心完成了 80,000 件产品的修复。

春夏新品 体现工艺与设计美学

两款全新皮革作品丰富其产品系列。一款饰有珠宝感竹节扣的束带，线条简洁利落，宛如铅笔线条般清晰，勾勒时尚柔美的女性轮廓。其中Le Smart 系列大容量托特包和水桶包，精心设计的比例和柔软优质的皮革为标志性元素。

Tote Bag款式的皮革束带可改变袋口大小，饰以标志性的竹节扣饰。

水桶袋款式较为轻巧，百搭易衬。

Longchamp x Anaka 庆祝国际妇女节

品牌通过与非牟利机构 Anaka的合作，体现品牌社会承诺之余，又用以庆祝国际妇女节。品牌将目光聚焦于马达加斯加的女性工匠，并连续第三年续约双方的合作关系。透过这个项目，重申推动女性赋权和保护传统工艺的承诺，并为社会和环境带来积极、可衡量的正面影响。马达加斯加是一个自然资源丰富的岛屿，孕育出根深蒂固的传统手工艺，而这项传统在很大程度上由当地女性传承。她们世世代代都掌握了精湛的植物纤维加工技艺，磨练出编织、钩针编织、刺绣和篮编等非凡技艺。当中LANA 工作坊运用马达加斯加传统技艺，以拉菲草、稻草、剑麻和棉花等天然纤维制作时尚配饰。

今年合作的春夏系列，带来一系列标志性设计，全部由马达加斯加工匠手工制作。其中Le Roseau Raffia 大号手提袋，采用天然拉菲草钩织而成，饰以木质扣环，配以皮革手柄。Le Pliage Filet鱼网袋则以手工编织的拉菲草蝴蝶结重新演绎。

Le Pliage Filet 鱼网袋以手工编织的拉菲草蝴蝶结重新演绎。

Le Roseau Raffia大号手提袋，采用天然拉菲草一体钩织而成。

精心编织的拉菲草太阳帽体现了自然、轻松的优雅。

另有Keyring挂饰，可为手袋添上个性化细节。

文：E. Lam 图：Longchamp提供