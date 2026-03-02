李居明-马年醒世十字真言 能活着便已很好应感恩｜李居明大师会客室

九运火运虽当旺事业财运，但火毒令每个人都头脑不清醒，充满负极能量，容易因不自觉的贪婪而受骗，人人都患有神经衰弱症，视频都在发放悲观及恐怖讯息，人人活在惶恐之中！恐惧才是最要命的瘟疫！马上喝醒自己吧！世界绝不是被渲染的魔鬼和黑暗，请看到光明面及一切的美好吧！请赞美这个世界吧！由感恩空气及自己依然活着而生出爱心，停止一切的妬忌和怨气。这会令你行运起来！多看到优点，人便没恐惧之心。《心经》云：「心无罣碍，无有恐怖」。心不在焉便马上受骗！

家宅安宁乃最大福报

一个「家」字内藏一个「豕」字，即猪，即十二地支的「亥」，是一个健康长寿的密码。任何人保住自己的家，就是一切幸福的泉源，也就是为自己做了「披甲护身」及建立一个不败的「堡垒」。术家认为，厨房的「灶」能带来夫妻的幸福，财神的加持。这是家的智火福德。家代表上敬父母，以孝为中心，八字中四柱代表祖上为年天干，一定要安奉祖先，所谓「齐齐整整」便是人生最大福报。

江欣燕跨界演出伊万卡，又变身易容演街市早苗，首次踏台板为观众带来惊喜。

六月江欣燕在西九将二度演出街市早苗 ，图为三位化妆师六手同为她化妆，门票四月预售。

尊重世间一切缘

一个快乐自在的人是人生最大的赢家，任何不快的意识，请观想以九运的火将之焚毁，于睡前半小时静心坐下来，进入禅定。提升自己的灵性，一个懂得内心清净的人才具有成功的大雄力。火之年来时，先要修一个静如深海的心。「己所不欲，勿施于人」是基本的道德修养，不要盘算别人，何必谩骂别人，尊重世间一切缘，每个人都有他的立场和难处。骂人前先反省自己，自己也不伟大到哪里吧！因此，「谦逊」还是易经六爻皆吉的「谦」卦启示。

留足够钱活到九十九

九运社会，不要相信子女一定对自己有回报。「仔大仔世界」是至理名言，为自己老去多点筹谋，首先要留下足够的资粮给自己，可活到九十九。因九运医疗条件良好，六十岁便退休的话，剩下的长寿日子要预早铺排，不要相信至亲一定会愿意为你送上医疗费，久病无孝子，特别是老人病缠身的时候。只要老来还有点钱，还有尊严的。切勿太相信子女去分身家，更不要期望九运的子女会慈悲对待一对没钱的父母。当然，如你有孝顺的子女，是修三世的福了。

九运是「离」卦天下，人人都疏离无情，没有容忍和耐性，自私自利是九运最普遍的社会心，可见不能相信任何人来怜悯你，不要天真吧！不要听陌生电话，叙旧点到即止，小心社交引来另有所图的小人加害。低调还是最上乘的套路。慈悲的人受的伤害最深！而能得到好友及贵人，也是前生修回来的福。