2026春夏高订服时装展 Valentino/Dior/Chanel/Giogrio Armani Privé共谱幻象与诗意交响曲

「Haute Couture」一词源自法语，「Haute」意指「高级」，「Couture」则指「裁缝」，来自国际顶级时装品牌、一年两季的高级订制系列，就是集超凡工艺、技术及顶级材质于一身，尽展品牌主帅功驾。2 0 2 6 年春夏高订服时装周于1月底圆满举行，当中熟悉的名字包括Chanel、Dior、Valentino、Giorgio Armani等，全都是具有非凡订制时装工艺的超级品牌。今季尤其引人注目，如新任创意总监MatthieuB l a z y 为C h a n e l 发布的首个Haute Couture Collection；Dior亦带来Jonathan Anderson操刀的首场高订时装骚。殿堂级时装设计师Mr. Valentino Garavani及Mr.Giorgio Armani分别于今年初及去年底辞世，令此两大品牌的高订作品别具承先启后的象征意义。

Valentino 世界之镜

十九世纪末在欧洲流行的「凯撒全景」（Kaiserpanorama）装置，成为了Valentino春夏高订时装骚的舞台设计主轴，与会者身处现场看猫行之余，亦可透过观景孔观看模特儿的立体影像，既远且近的视觉交错，让大家可以静下来，聚焦凝视欣赏每一件作品。这个高级订制舞台成就「Specula Mundi/世界之镜」，提供截然不同的观看节奏，以缓慢、贴近与专注为经纬。舞台设计结合跨年代的造型，加上带有Goddess Worship的创作氛围，戏剧化的视觉效果贯彻创意总监Alessandro Michele的签名式风格。今季大量使用丝质、雪纺、喱士及刺绣等物料，配合轻盈且富层次感的设计，以及星辰、花卉、神话符号图腾装饰，打造融合「神话」与「幻象」的多个女神造型。夸张华丽的肩部及袖子剪裁设计，雕塑感十足，再结合主帅招牌的复古华丽元素，带来闪亮耀眼的精装。系列又特意淡化经典的「Valentino Red」，注入金、象牙白、紫、粉红等色彩，增加神秘张力与舞台感。

Dior 大自然实验室

新任创意总监Jonathan Anderson的首场Dior高订时装骚，主帅将之视为融合工艺与美学的实验室。自然万物非一成不变，而是在流动中生生不息，历经演化与适应，终而恒久长存。为了延续Mr. Christian Dior的「花之女性」理念，Anderson今次以崭新方式演绎花卉意象。新系列中可见大量刺绣及立体花卉装饰，营造大自然生长的氛围。由丝绸聚合剪裁成栩栩如生的花卉、纹理丰富的丝线则编织成斑驳的斜纹软呢，统统带来丰富视效。Dior经典的沙漏型剪裁，或是源自招牌Bar Jacket的雕塑般廓形，在新旧交融下展现崭新的现代设计。既然是以大自然为题，色彩也以柔和为主，包括粉红、绿、橙、象牙白等，偶尔配搭金属光泽，呈现宛如阳光洒落花卉上的金光。

Chanel 浪漫奇幻森林

「高级订制服不仅是设计师的作品，更展现了穿者的风格……如同一张画布，供女性挥洒创意，诉说自己的故事。」Chanel创意总监Matthieu Blazy说。今个高订时装骚是一场情感交流，以森林意象为灵感，场中找到巨型蘑菇、粉色垂柳，看官置身奇幻空间，欣赏主帅如何以艺术手法呈现大自然的故事。薄纱、雪纺成为今季大热面料，犹如「第二层肌肤」，展现生命力。Blazy将经典的斜纹软呢套装化身为更柔软简约的造型，透明粉彩真丝雪纺则勾勒出熟悉的廓形。系列中出现各种鸟类元素，结合刺绣、层叠、褶裥及编织工艺，营造出色彩斑斓、栩栩如生的羽毛效果，飘逸且富动感，也象征自由与随性。今个高订服系列亦延续春夏系列手袋新惊喜，重点一定是超轻柔、空气感的11.12手袋，当中藏着一封信件，彰显Matthieu Blazy的浪漫点子。

Giorgio Armani Privé 玉之雅韵

亚曼尼先生去年9月辞世，今个Giorgio Armani Privé系列是由他的姪女Silvana Armani操刀，她的首场Couture Show以女性视角诠释时尚，整个系列采撷玉石的柔美色彩，巧妙将绿色、粉色与白色交织，并与黑色碰撞出鲜明利落的视觉张力。玉石象征和谐，同时散发独特光韵，系列运用缎面及真丝呈现流畅垂坠的廓形，柔美结合。汲取男装剪裁灵感的外套、去结构化的上衣夹克、刺绣束胸衣搭配男装剪裁的利落长裤、经精妙裁剪与垂褶工艺的直筒裙、开衩中长款束腰外衣配版型考究的裤装，以及缀以流穗的针织套衫等等，服饰精致匠心的细节，为整个系列添加优雅而灵动的神韵。

文：E. Lam 图：品牌提供