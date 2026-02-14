Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靖风 – 李芷淇个展「心果」｜围炉谈艺

更新时间：09:00 2026-02-14 HKT
发布时间：09:00 2026-02-14 HKT

艺术家李芷淇在艺鹄艺术空间举办个人展览「心果」，透过主要以蓝色为主调的油彩作品，探讨自我定义与被塑造之间的过程。空间内的一切都被凝视著，幽暗的环境和集中的灯光让人聚焦于作品自身，就如记忆一般以断续的片段组成。

展览以主导的方式引领观赏者的视线，特别是放置于场地中央、以不同手指倒模形态呈现的树脂作品《When Wisdom Rise》；其中投射的光影反映在地上，再度折射到天花板，所构成的影子让人联想起米高安哲罗《创造亚当》中那一只无法触及上帝的食指；又或是雅克-路易·大卫《苏格拉底之死》中，苏格拉底在死前以食指导向天际，象征更高存在的永生。

对比场内另一件树脂作品《In the Drift》，平滑的弧状外形像是还没有完全成形的手指，就如标题所描述一般在漂泊中守候智慧的诞生。这两件树脂作品都展现出被牵制的压抑感，就像人们匆忙横越马路时，即使迎面而来的车辆反复鸣笛和灯光直射，我们仍然无法立刻作出反应，只可以伫立在原地而无法逃离。

文：林靖风
 

