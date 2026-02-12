马年珠宝吉祥红金应节 新春珠光宝气开运

马生肖造型 设计活泼跳脱

各大珠宝品牌每年都以当年生肖为创作灵感，设计别出心裁的珠宝系列新作。马象征勇气、自由和前进，今年的生肖马造型钻饰倍显活力，更有品牌将其形象卡通化，打造欢乐满载的钻饰。Bvlgari特别版马年胸针以黄金铸造，灵感源自1970年代的经典设计，镶嵌红宝石、钻石及黑色缟玛瑙，藉色彩展现马的形态与神韵。珍珠界的殿堂级品牌Mikimoto，则推出以旋转木马为题的限定版白金胸针，并以黄金与粉红金勾勒流畅的马形，再搭招牌Akoya珍珠，以及粉、蓝、紫三色蓝宝石，倍添趣味与光彩。可爱造型特别添注欢乐，Qeelin全新的Horse Bo Bo马造型吊坠，将招牌的BoBo玩味风格幻化为神采飞扬的幸运骏马，卡通化的立体雕塑外形，采用全铺镶设计，红色马鞍镶嵌15颗红宝石，并悬挂3枚可活动的中国吉祥钱币，摆动时会发出清脆铃铛响，寓意「财到运到」。马头则沿用Bo Bo标志性的熊猫眼，镶嵌黑钻，眼神灵动锐利，展现骏马奔腾的活力。

Bvlgari马年胸针以黄金铸造，镶嵌超过40颗凸圆形切割红宝石、密镶钻石及黑色缟玛瑙。（$325,000）

Qeelin全新Horse Bo Bo马年吊坠，红色马鞍镶嵌15 颗红宝石，并悬挂3枚可活动的中国吉祥钱币；钌金 属涂层凸显马蹄与马鞍轮廓，增添摩登质感；黑钻镶 嵌的眼睛灵动锐利，造型可爱的骏马，呈现活力与无 畏向前的开年气势。（$86,600）

Mikimoto马年生肖限定胸针以旋转木马为主题，18K白金、 黄金与粉红金勾勒流畅马形，搭配一颗Akoya珍珠，并配以 粉、蓝、紫三色蓝宝石，充满趣味的设计。（$23,800）

传统经典符号 象征美好如意

中国传统上有不少好意头的经典符号，如葫芦、如意结，以及东方文化中代表幸运的数字「8」等，都成为新春珠宝的重点设计元素。Qeelin全新的Wulu Eternity系列取材自东方祥瑞葫芦，新品设计细腻多变，糅合更立体的环形吊坠轮廓、更流动的钻石切割链线条，以及更富巧思的镂刻细节。如意结， 承载万事顺意、心想事成的美好寓意。Mikimoto Ruyi Collection以如意绳结为设计理念，将之结合无限符号及数字「8」，并以白金及璀璨钻石勾勒优雅曲线，环抱莹润珍珠。品牌的Double Eight（88）Collection也是取材自东方幸运数字「8」，呈现平衡对称的几何美感。

Qeelin Wulu Eternity系列的18K白金镶钻石设计，首度加推指环， 以完整戒圈诠释「圆融无界」的东方哲思。采用哑光喷砂及镜面抛 光双层立体结构，勾勒更明亮夺目的轮廓。（项链/上/$27,600、下 /$58,400；指环/上/$23,400、下/$33,300；耳环/$41,200、手镯 /$76,800）

Fred推出限量版Force 10 Rise 18K玫瑰金项链，全新设计在链绳上 缀以一颗红宝石，寓意来年好运连连。同系列的指环及手链，亦适 合节日叠戴配衬。（项链/$39,700、耳环/$18,600、手链/$33,300- $134,400、指环/$13,600-$49,400）

Mikimoto Ruyi Collection以如意结为设计灵感，并与无限符号及数 字「8」的神韵联结，以18K白金及璀璨钻石勾勒优雅曲线，环抱莹润 珍珠。（售价待询）

Mikimoto Double Eigh（t 88）Collection取材自幸运数字「8」，当中珍 珠长项链选用88颗直径8.00至8.80mm的Akoya珍珠串联而成，其 18K白金搭扣可灵活变换，变化出多种佩戴方式。（售价待询）

黄金首饰「红」运当头

黄金象征富裕、繁荣和高贵；红色则有喜气好运之意，两者都是农历新年最常见的组合，是以黄金与玫瑰金均是新春珠宝的热门材质选择。今年不少品牌都以红宝石或流行的HyCeram陶瓷配搭，为金饰加添一点色彩。如Qeelin Wulu Eternity、Chopard Ice Cube及Emphasis Jewellery全新系列， 都不约而同拼以红色HyCeram陶瓷，以这种材质结合贵金属，带来色彩与质感的对比。此外，红宝石也是金饰的最佳拍档。Chaumet的Bee de Chaumet系列农历新年限定款项链，以及Fred的Force 10 Rise系列新项链，均在链条位置镶嵌单颗璀璨红宝石，点到即止的精致设计，低调得来也正好为新春注入鸿运当头的吉祥寓意。

时尚名牌 应节配饰

除了各大珠宝品牌之外，不少时装品牌如Chloe、Marni及Bottega Veneta等都有推出以马为主题的全新Fashion Jewellery，设计时尚有型。

文：E. Lam 图：品牌提供