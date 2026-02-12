马年珠宝吉祥红金应节 新春珠光宝气开运
发布时间：09:00 2026-02-12 HKT
马生肖造型 设计活泼跳脱
各大珠宝品牌每年都以当年生肖为创作灵感，设计别出心裁的珠宝系列新作。马象征勇气、自由和前进，今年的生肖马造型钻饰倍显活力，更有品牌将其形象卡通化，打造欢乐满载的钻饰。Bvlgari特别版马年胸针以黄金铸造，灵感源自1970年代的经典设计，镶嵌红宝石、钻石及黑色缟玛瑙，藉色彩展现马的形态与神韵。珍珠界的殿堂级品牌Mikimoto，则推出以旋转木马为题的限定版白金胸针，并以黄金与粉红金勾勒流畅的马形，再搭招牌Akoya珍珠，以及粉、蓝、紫三色蓝宝石，倍添趣味与光彩。可爱造型特别添注欢乐，Qeelin全新的Horse Bo Bo马造型吊坠，将招牌的BoBo玩味风格幻化为神采飞扬的幸运骏马，卡通化的立体雕塑外形，采用全铺镶设计，红色马鞍镶嵌15颗红宝石，并悬挂3枚可活动的中国吉祥钱币，摆动时会发出清脆铃铛响，寓意「财到运到」。马头则沿用Bo Bo标志性的熊猫眼，镶嵌黑钻，眼神灵动锐利，展现骏马奔腾的活力。
传统经典符号 象征美好如意
中国传统上有不少好意头的经典符号，如葫芦、如意结，以及东方文化中代表幸运的数字「8」等，都成为新春珠宝的重点设计元素。Qeelin全新的Wulu Eternity系列取材自东方祥瑞葫芦，新品设计细腻多变，糅合更立体的环形吊坠轮廓、更流动的钻石切割链线条，以及更富巧思的镂刻细节。如意结， 承载万事顺意、心想事成的美好寓意。Mikimoto Ruyi Collection以如意绳结为设计理念，将之结合无限符号及数字「8」，并以白金及璀璨钻石勾勒优雅曲线，环抱莹润珍珠。品牌的Double Eight（88）Collection也是取材自东方幸运数字「8」，呈现平衡对称的几何美感。
黄金首饰「红」运当头
黄金象征富裕、繁荣和高贵；红色则有喜气好运之意，两者都是农历新年最常见的组合，是以黄金与玫瑰金均是新春珠宝的热门材质选择。今年不少品牌都以红宝石或流行的HyCeram陶瓷配搭，为金饰加添一点色彩。如Qeelin Wulu Eternity、Chopard Ice Cube及Emphasis Jewellery全新系列， 都不约而同拼以红色HyCeram陶瓷，以这种材质结合贵金属，带来色彩与质感的对比。此外，红宝石也是金饰的最佳拍档。Chaumet的Bee de Chaumet系列农历新年限定款项链，以及Fred的Force 10 Rise系列新项链，均在链条位置镶嵌单颗璀璨红宝石，点到即止的精致设计，低调得来也正好为新春注入鸿运当头的吉祥寓意。
时尚名牌 应节配饰
除了各大珠宝品牌之外，不少时装品牌如Chloe、Marni及Bottega Veneta等都有推出以马为主题的全新Fashion Jewellery，设计时尚有型。
文：E. Lam 图：品牌提供