五枚生肖腕表推介 Blancpain/Hublot/Longines/Oris/Arnold & Son新作让骏马奔驰

高级腕表品牌一般只会一年推出一款生肖表，要储齐一套便要花上十二年，而且通常都是限量版，别具珍藏价值，深受藏家喜爱。之前《LUXE STYLE》已介绍了五款火马生肖表，今日再推介多几枚精采新作。

精选5枚火马生肖表

Blancpain ∣ Villeret Calendrier Chinois Traditionnel - Year of the Horse 2026

十二生肖源于中华传统文化，所以若选市场上最具中华文化特色的生肖表，非Blancpain 2026年马年Villeret中华年历腕表莫属，因为它不单止是全球首款将极复杂的农历与公历日期，以及月相显示结合的腕表，今年的火马生肖版亦是唯一可显示农历的马年生肖腕表。新表采用铂金制作，首次配上全新三文鱼色大明火珐瑯表盘。此表本身已具备完整的农历显示功能，除农历时辰、五行与阴阳、月相、农历日期与月份之外，12点位还设有以动物图案代替文字的十二生肖显示。生肖显示全年都是骏马图案，反转其透明表底，还可欣赏到自动摆陀上饰有奔跑骏马踏燕飞翔的浮雕图案，以及「丙午」字样，向中华帝王传说中的「天马」致敬。

Blancpain Villeret Calendrier Chinois Traditionnel - Year of the Horse 2026，表壳：45.2mm铂金/ 机芯：3638自动/ 限量：50枚/ 售价：$689,500。

Hublot ∣ Spirit of Big Bang Year of the Horse Frosted Carbon

Hublot这款马年腕表完美融合现代制表科技、表盘传统工艺及中华文化。现代制表科技当然是指品牌以先进技术制作的雾面碳纤维表壳，以及自家制的HUB1710自动机芯，表盘设计灵感源自唐代艺术品的金边勾勒五花骏马图，以传统细工镶贴工艺铺叠碳纤维而成，整体风格相当时尚有型。

Hublot Spirit of Big Bang Year of the Horse Frosted Carbon，表壳：42mm碳纤维/ 机芯：HUB1710自动/ 限量：88枚/ 售价：$280,700。

Longines ∣ Master Collection Year of the Horse Special Edition

Longines今年推出的马年生肖表，是与中国徐悲鸿艺术馆合作的结晶，焦点是将中国著名画家徐悲鸿的经典名作《奔马》镌刻于自动摆陀上，而表盘则采用农历新年常见的喜庆红与金色配搭，表盘由黑变红的色调深邃迷人，衬上金色指针和刻度，令报时更清晰。

Longines Master Collection Year of the Horse Special Edition，表壳：42mm不锈钢/ 机芯：L899.5自动/ 限量：2,026枚/ 售价：$22,900。

Oris ∣ Year of the Horse Limited Edition

继首款蛇年版ProPilot X Calibre 115后，马年表是Oris生肖表系列的第二款作品。今年转为Artelier Calibre 113全历表，以抢眼的暗红色表盘，配衬3点和9点的火红色动力储备显示和小秒针，生肖马元素则放在10天动力储备显示上，以奔跑及休息中的两款骏马图案，代表动力储备的状态，相当有趣。

Oris Year of the Horse Limited Edition，表壳：43mm不锈钢/ 机芯：Calibre 113手上链/ 限量：88枚/ 售价：$63,800。

Arnold & Son ∣ Perpetual Moon 41.5 "Year of the Horse"

Arnold & Son以Perpetual Moon制作的马年生肖表很有画意，将月夜下的骏马，在山丘上奔驰的景象活灵活现地呈现于黑色砂金石表盘上。骏马以红金雕刻而成，山丘及骏马发出的红黄光点就以微型彩绘制成，当中红黄光点和巨形月相缀以Super-LumiNova夜光，会在黑暗中发出令人神醉的幽光。

Arnold & Son Perpetual Moon 41.5 'Year of the Horse'，表壳：41.5mm红金/ 机芯：A&S1512手上链/ 限量：8枚/ 售价：$553,000。

文：Gavin Ho 图：品牌提供