情人节瑰丽珠宝 耀目钻饰传递爱

每年的2月14日，就是情人们期待的西方情人节。庆祝浪漫佳节，准备心意礼物，自是不可忽略的环节，别具价值又具有恒久不变的爱含意的钻饰，更是热选。来自不同国际品牌的经典珠宝系列，又或特别为情人节而热推的新作品，无论选材、设计，以至可供日常穿搭的灵活度，均提供多样化的选择，假如你正为另一半寻觅节日惊喜，留意今日的精选推介，准会找上合心意的Gift Idea。

若计划在甜蜜的情人节走进人生新阶段，设计简约长青的钻石指环与首饰都是最理想的选择。（Graff）

上/Graff蝴蝶幻影系列花卉造型钻石吊坠项链/$32,500（线上限定）。下/ Graff蝴蝶幻影系列圆形钻石吊坠项链 /$49,100。

Graff缱绻蝴蝶钻石指环。（$170,000）

Graff Tilda's Bow系列多形切割钻石耳环。（$314,000）

情人节珠宝｜节日源于古罗马时代

说到西方情人节的起源，有着不同的传说，当中流传最广的，便是这个故事……在公元三世纪，罗马帝国的皇帝下令单身男子必须从军，更不能结婚，然而当时一位名为瓦伦泰（Valentine）的天主教神父，却秘密为新人证婚，后因被发现，不幸于公元269年2月14日被判处死刑。为了纪念这位为爱殉道的神父，人们就将2月14日订作纪念日，之后就演变成现代的情人节（Valentine's Day）。另亦有说情人节源自古罗马时期的牧神节。时至今天，这节日已成为情侣们互相馈赠礼物，感受浪漫温馨氛围的佳节。

珍贵的钻石，不单止让女士倾情，其实钻石在西方古代亦早已是男士的地位与财富象征。新世代对于钻饰的设计取向，越来越偏向简约与中性风格。迎来渗满爱意的情人节，若想为挚爱挑选珠宝首饰作为礼物，不妨先了解不同品牌的设计亮点，选择自然更贴合收礼者心意。

情人节珠宝｜以花颂赞蝶舞翩翩

若想以钻饰取代花束，当然更可代表爱是永恒，Harry Winston的Lily Cluster Collection（百合花系列）的灵感源自品牌早在1940年代的历史档案创作图纸，设计取自经典，却又注入现代的高雅格调。盛开的百合绽放自然美态，精致迷人的日常珠宝如吊坠、耳环、手镯与指环，全都以简洁流丽的线条设计，捕捉花瓣的雅律动。系列作品分别以铂金、黄金或玫瑰金等贵金属，镶嵌高质的钻石，当中圆形和马眼形切割的美钻巧妙搭配，展现自然永恒之美。

启发自大自然的素材，亦少不了蝴蝶， Graff的经典Butterfly Collection，提供不同类型的蝴蝶主题设计，例如蝴蝶幻影花卉造型吊坠、蝴蝶幻影三重奏耳环、缱绻蝴蝶钻石项链、经典蝴蝶钻石指环等。与此同时，品牌也带来以缎带蝴蝶结为题材创作的Tilda's Bow系列作品，利用简洁优雅的造型呈现缎带的流线动感与蝴蝶结的别致形态。

情人节珠宝｜现代设计心意紧扣

至于心形设计的钻饰，同样深受女士欢迎。Chopard的Happy Hearts、Happy Diamonds系列，均提供多款心形耳环、吊坠、手镯等单品，其中如实心的珍珠贝母吊坠项链、镂空并配以活动钻石的手链等项目，各具吸引力，而且十分适合日常穿搭。值得留意，品牌力推的Ice Cube系列以立体方块为设计重心，款式中性型格，男女皆宜。

要以抽象的设计来紧系情人的心，自然不得不提Tiffany & Co.的Tiffany Knot系列，Knot正就是寓意爱的紧密连结。此系列的灵感源自品牌于1889年推出的一款象征生命中恒久连结的优雅蝴蝶结作品。若想再抽象一点，造型犹如一颗钉子的Cartier Juste un Clou系列，相信比品牌经典的Love系列更受喜欢前卫风格的新世代欢迎。此系列的设计灵感源自1970年代的纽约，借着钉子的轮廓打破传统，展现穿戴者自由无畏的个性，现代感十足。

