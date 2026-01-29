LVMH Watch Week 2026 精选5大品牌Hublot/Louis Vuitton/Zenith/Bvlgari/Tag Heuer亮眼好表

LVMH集团旗下九个制表品牌的新表，于上周（1月20日至22日）假意大利米兰举办第7届的LVMH Watch Week 2026曝光。当中的品牌包括Bvlgari、Daniel Roth、Gérald Genta、Hublot、L'Epée 1830、Louis Vuitton、Tag Heuer、Tiffany和Zenith，全都同步推出多款新表，而数量亦较预期多。今日特别为大家介绍当中五大品牌的重点精选新表。

LVMH Watch Week 2026 精选5大品牌新表

Hublot∣Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition

若说祖高域是网球界史上最佳运动员（Greatest Of All Time），应该无人反对，Hublot为向这位品牌大使致敬，推出内外都包含祖高域元素的全新Big Bang陀飞轮祖高域GOAT版腕表，完美展现品牌融合艺术的制表理念。祖高域至今共赢得101座冠军奖杯，新表的产量也是101枚，包括72枚蓝色、21枚橙色及8枚绿色，借此数字向他致敬。颜色和产量分别代表他在硬地场、泥地场及草地场夺冠的次数。假设他下次在硬地场再赢取冠军的话，蓝色版便会多生产1枚，而GOAT版腕表便会变成102枚了。新表的颜色及恍如大理石的纹理，乃源自制作表壳所采用的高科技复合材质，原材料居然是祖高域的LACOSTE Polo衫和HEAD网球拍！101枚腕表已用上他共18件Poro上衣和12支球拍。表壳中层则以目前世界最坚韧的Titaplast材质制造，其出色的强度重量比，为机芯提供最佳的保护。表底可看到品牌利用激光将机芯主夹板雕刻成仿真度极高的网球拍拍弦模样。「拍弦」粗度只有0.55mm，经PVD镀黑并印有白色祖高域「ND1」个人标志。拍弦底下还有模仿黄绿色网球设计的发条鼓棘轮。白色皮带则设计成犹如球拍拍柄的防滑胶，固定表圈的钛金属螺丝就如网球模样。新表仅重56克，佩戴着它打波，技术或许可以高几班！

Hublot Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition，表壳：44mm复合材质及Titaplast聚合物/ 机芯：HUB6035自动/ 售价：$850,700。

表底可看到品牌利用激光将机芯主夹板雕刻成仿真度极高的网球拍拍弦模样。

拍弦底下还有模仿黄绿色网球设计的发条鼓棘轮。

Louis Vuitton∣Escale Worldtime Flying Tourbillon

2014年诞生的Escale Worldtime是Louis Vuitton最具代表性的表款之一，今年品牌加入制作难度高的中置陀飞轮，而小时显示更是瞬跳式，加上Monogram花形陀飞轮框架，美观吸睛，拥有极高的辨识度。至于以25种颜色制作的24面国旗表盘，以大明火珐瑯制作，配上铂金表壳，凸显腕表的工艺价值。

Louis Vuitton Escale Worldtime Flying Tourbillon，表壳：40mm铂金/ 机芯：LFT VO05.01自动/ 售价：$1,880,000。

Zenith∣Defy Revival A3643

近年大玩复刻设计且相当成功的Zenith，今次表展最瞩目新作首选复刻1969年初代Defy的Defy Revival A3643。原作拥有非常醒目的「银行金库」和「锁件」外号，而新作则将其银色表盘完美重现，配上中央缎面打磨高于黑色亮漆凹槽的双层时刻，点缀鲜艳夺目的橙色秒针，并配上透明底盖方便欣赏Elite 670机芯的运作。

Zenith Defy Revival A3643，表壳：37mm不锈钢/ 机芯：Elite 670自动/ 售价：$59,100。

Bvlgari∣Maglia Milanese Monete

近年女装表所搭载的机芯越来越精彩，Bvlgari这款古币神秘腕表以古罗马银币镶嵌在八角形表盖，配合米兰链带，令腕表更像手镯的设计，另搭载仅13.5mm直径、只重1.9克并以102个零件所制作的Piccolissimo BVP100机芯，新增了表冠上链功能，毫不简单。

Bvlgari Maglia Milanese Monete，表壳：玫瑰金/ 机芯：BVP100手上链/ 售价：待询。

Tag Heuer∣Carrera Split-Seconds Chronograph

继Monaco系列之后，属于Tag Heuer最顶级的追针计时机芯，终于应用于品牌最畅销的Carrera系列上。圆润的Glassbox表壳以钛金属制作，9点位追针按钮与表壳完美结合，透明表盘和底盖将以350个零件组成的全新TH81-01机芯，高科技的风格展露无遗。

Tag Heuer Carrera Split-Seconds Chronograph，表壳：42mm钛金属/ 机芯：TH81-01自动/ 售价：$950,000。

文：Gavin Ho 图：品牌提供