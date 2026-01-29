丙午马年时尚品牌限定作 新春应节穿搭提案

国际时装品牌推出农历新年系列，早已成为指定项目，品牌都会依照当年的生肖设计应节的服饰单品。今年迎来丙午马年（赤马年），主角自然是充满活力与自由象征的「马」。各大时尚品牌的CNY限定系列皆以骏马为核心设计元素，从用色、图案及细节缀饰多方面着手，展现多角度的创意诠释。

骏马图案融合品牌特色 Max Mara/Marella/Burberry/Canada Goose新春系列精点

喜庆节日总会为国际时尚品牌带来商机，其中当然不少得中国农历新年，每年所属的生肖动物正是启发设计师们无限创意的题材。适逢丙午马年将至，时尚界的Chinese New Year（CNY）限定系列陆续登场，设计结合品牌的个别独有特色，为潮流族带来多元化的应节穿搭选择。 马，象征力量、速度与自由，亦寓意好运与吉祥，为农历新年带来好兆头。要将马化身成设计师们的创作元素，幻变出融多样化时尚单品，正可为新春衣着造型提供百搭选项。

Max Mara的马年系列采用精巧的马术灵感纹饰，如骏马图腾设计，当中加上Tone-on-tone的印花与刺绣，又将品牌标志的「M」字母化身独特图纹，作品呼应主题之余又充满艺术感。新装选以吉祥绯红、醇厚棕榈、雅致米色与柔润奶油色等为主调，节日氛围浓厚。另Marella新年限定系列的灵感乃源自Marella ART. 365系列的经典简洁剪裁。适逢火马之年，选色也以鲜艳红色为主，其中一件上衣的骏马与牡丹花图案以线条勾勒，属简单贺年装必选。马对于Burberry来说，同样有着重要位置。品牌的初版战马骑士标志诞生于1901年，当年为新Logo而举办公开竞赛，而战马骑士图腾就于诸多设计中脱颖而出，其象征保护、荣誉和创新精神。品牌推出新禧贺岁系列又适达马年，最适合将这战马骑士图腾来一次全新演绎。新系列以水彩水墨风格绘制，运用绚丽的金属刺绣、十字绣与贴花徽章等精湛工艺呈现丰富视效。另换上红色为基调，不折不扣的呼应新春。加拿大品牌Canada Goose亦推马年胶囊系列，特别找来洛杉矶当代艺术家Matt McCormick合作，推出限量图案设计新作，创作灵感来自艺术家于美国纪念碑谷与野马共处的经验，展现野马的自由姿态与自然能量。全新的胭脂红色设计上衣，尤其适合于农历新年穿着。

节日手袋热选 Longchamp/MCM/Chloé/Delvaux/Valextra新作注入马元素

想低调一点迎新岁，可以从手袋及配饰小件入手，为造型添亮点。手袋最易吸引女士目光，新年换新袋又何需理由呢？！Longchamp打头阵推出全新形象广告「Riding the SpringBreeze」，以色彩缤纷的主题世界为背景，洋溢怀旧氛围与童年回忆，湛蓝天空与翠绿草地交织出春日气息，象征季节更迭与新生。品牌又借着全新的马匹形象，为农历新年注入乐观与希望的寓意。回溯品牌创立之初，奔驰骏马标志早已成为经典符号。今个马年，品牌特别以金色重新演绎，让骏马驰骋于洋红或酒红色的Le Roseau手袋上，呼应中国农历新年的吉祥色彩。

MCM新春系列结合骏马与国际象棋元素，当中包括升级再造的Cognac Visetos帆布手袋，印上源自国际象棋「马」的手绘图案，带来动感设计。另外，Chloé马年限定系列中的压纹皮拼蛇皮马鞍形Shoulder Bag，缀以金色马形装饰及马衔扣链带，应节之余亦不失型格。新手袋中有不少采以长流穗为设计，灵感都是源自马。如Valextra特别推出的迷你柔缎水桶袋，将马鬃的线条被巧妙转化为外层流穗设计，再配以绯红色丝绸精制，迎合喜庆氛围。Delvaux亦不约而同以马鬃编织工艺演绎马年版Pin Mini Bucket，袋身以马鬃毛与棉、麻等天然材质交织而成，呈现独特质感，再加配马年限定，并以小牛皮拼长流穗制成的铃铛吊饰，不失优雅气息。

生肖主角配饰

Anteprima Wirebag、Loro Piana、Tod's、Hermès等都应节推出可爱挂饰或其他时尚配饰，纷纷以马为主题设计，带来多元化的配衬选择。这些新作既呼应潮流，又提供多元化的应节选择，节日自用或送礼皆不错。

文：E. Lam 图：品牌提供