陈祖泳 – 澳门海事工房 从工业码头到艺术殿堂 ｜围炉谈艺

位于澳门南端的海事工房，见证了昔日造船业的热闹岁月，如今经过一场活化工程，摇身一变成为澳门当代艺术中心。这个活化工程保留了原有的木梁与钢窗，开阔的展览空间与自然光线彼此呼应。

据知艺术中心定期举办各类当代艺术活动，吸引本地及国际艺术家来寻找灵感和驻足创作。去年澳门儿童艺术节，法国著名插画家塞尔日•布洛什（Serge Bloch）带来了色彩缤纷、风格幽默的作品展。展览分为两个部分，除了海事工房的展览外，另一部分则在澳门文化中心同步展出，让观众更全面欣赏这位艺术家的多元创作。

展场中一改静态展览的传统，由布洛什艺术代理专门策划了一大片互动区域。孩子与大人们可以随心涂鸦、拼装造型，动手参与布洛什笔下的小宇宙。有趣的是，现场特别设计了多个打卡点，无论是巨型卡通人物，还是书页般可穿梭的大纸框，都让人忍不住用手机记录，让展览变身一场好玩又好看的艺术嘉年华。

近年，澳门政府推动经济多元化，积极减少对博彩产业的依赖，拓展文化、创意、旅游与休闲产业，致力打造一座宜居宜游、适合发展文创经济的新型城市。同时借由培育新旅游热点，将旅游资源由旧城区与赌场区向更多元的区域延伸，吸引更多本地及国际游客，带动商机。

文：陈祖泳