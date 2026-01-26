Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯敏如 - 如影。随影│天然调色盘

Art Can
更新时间：10:00 2026-01-26 HKT
发布时间：10:00 2026-01-26 HKT

       在摩洛哥拍摄古老行业时，除了在马拉喀什捕捉卖水人的身影，你还可以前往菲斯（Fes）探索著名的皮革染坊。自16世纪以来，菲斯一直坚守着传统的染皮革工艺，这里是全球唯一仍然依赖人手染皮革的地方。这一古老的染色技术不仅为菲斯的经济带来了显著的收益，更使其成为欧洲皮革的重要供应地之一。这种古法染皮的过程依赖工人跳入染缸中，用双手按摩羊皮，这样可以使皮革更加柔软，并且易于上色，同时有效地防止染色褪色。
       我曾两次造访摩洛哥进行拍摄，第一次来到菲斯古城时，便前往皮革染坊。古城内的通道狭窄且蜿蜒，寻找拍摄的最佳角度颇具挑战，因此我决定雇用一位小朋友作为导游。在小巷中穿梭，随着步伐的推进，我感觉自己即将接近染坊。这是如何知道的呢？因为染皮革的过程中使用了许多天然材料，据说其中甚至包括鸡粪，因此当我靠近染坊时，空气中弥漫着一股刺鼻的气味。小朋友非常聪明地拿出几片薄荷叶，让我放在鼻前，这样可以在呼吸时过滤部分刺鼻的气味。感谢他的贴心，我随即前往染坊附近建筑物的天台，从稍高的位置俯瞰整个染坊。这里的景象宛如一个天然的调色盘，工人在染缸中忙碌的身影， 让我忍不住想要用镜头捕捉下这一切。透过长镜头，我可以清楚地拍摄到工人们专注的神情和他们熟练的动作。他们在染缸中反复地工作，将羊皮浸入色彩斑斓的染料中，这一过程不仅展现了他们的技艺，也让我深刻感受到这项传统工艺的魅力与价值。色彩在水中交融，仿佛在讲述着菲斯悠久的历史与文化。

两位工人在染缸中工作，用刀割去皮 革上多余的部份，拍摄时以左上和右下的工人作对角构图。
       在这些瞬间中，我不仅捕捉了美丽的画面，更感受到一种跨越时空的连结。工人们以他们的勤劳与智慧，延续着这项古老的技术，将皮革染坊打造成一个充满活力的场所。每一次的拍摄经历，都是对这片土地与其文化的深刻认识，也让我在摩洛哥的旅程中留下难以磨灭的印记。
（使用镜头：70-200mm F2.8）

文、图：冯敏如（Alex Fung，英国皇家摄影学会高级会士，摄影沙龙世界十杰）

