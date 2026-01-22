「Poetry of Time时间的诗篇」颂扬Van Cleef & Arpels世家制表工艺
发布时间：09:00 2026-01-22 HKT
Van Cleef & Arpels起源自一个浪漫爱情故事，其瑰丽的高级珠宝及腕表作品，皆尽显奇妙梦幻的创意与超卓细腻的工艺。世家于2026年之初，带来首项在香港举行的盛事，说的就是将于1月24日至2月8日选址中环4号码头举行的「Poetry of Time时间的诗篇」展览。
Poetry of Time｜机械魅力奇妙探索
「Poetry of Time时间的诗篇」展览特别在中环4号码头搭建的巨型展览会场，为维港增添新亮点。整个展场划分成不同的主题，甫进场内，首先经过Patrimony典藏系列展区，犹如藏珍阁的设计，展示了精选自Van Cleef & Arpels博物馆的珍贵历史文档，如设计草图、作品目录，以及不同年代的典藏珠宝及时计作品，包括1920年代的装饰艺术风格珠宝腕表、1940年代的Ludo Secret腕表、1950年代的Zip项链等等。
Van Cleef & Arpels的高级腕表作品之所以令人倾情，不单止因为制表大师的复杂机械设计及自家研发的机芯结构，更因为世家将多项装饰艺术及大师工艺也融入腕表之中，好像不同的珐瑯艺术、微型彩绘、雕刻及雕塑等，当然亦少不了珠宝镶嵌技术。走进会场的中央区域，可见分别展示不同手工技艺的三个工作枱，展现制表师、工艺匠人、珠宝镶嵌师与自动机械装置专家的非凡技艺。
Poetry of Time｜主题展区各具特色
世家为展现每个诗意瞬间，多年以来的时计创作灵感都是满有故事色彩，题材包罗爱情、幸运、大自然、天文学、仙子和芭蕾舞伶。围绕着Patrimony典藏系列展区的多个独立空间，正是以Ballerinas & Fairies芭蕾舞伶和仙子、Poetic Astronomy诗意星象、Love Stories浪漫爱情故事、Enchanted Nature迷人的大自然，以及Jewels That Tell Time诉说时间的珠宝为主题，每个展区的装置设计与展品皆各具风格，以多角度呈现品牌的唯美与奇幻色彩。
其中在Poetic Astronomy诗意星象展区展出、来自Extraordinary Object非凡工艺臻品系列的Planétarium自动机械装置，更是首次可在香港欣赏得到的大型作品。这座于2025年在日内瓦Watches & Wonders表展中首度亮相的自动机械装置，除了标示时间，更呈现了太阳及及太阳系行星，包括水星、金星、地球及其卫星、火星、木星和土星的运行。这件尺寸巨大的时计作品，搭载了极致复杂的机械机芯组件，驱动每颗星体按其实际速度运行：水星环绕表盘一圈需时88天；金星需时224天；地球为365天；火星为687天；木星及土星分别为11.86年及29.5年。此作品亦装嵌了世家研发的动态装置，上链后即可伴随音乐自主启动，一颗由玫瑰金、钻石及Mystery Set™隐密式镶嵌红宝石构成的流星，从小活门冉冉上升，环绕24小时表盘的曼妙舞姿勾勒出时、分前进的轨迹。流星掠过以珍贵宝石巧制的闪烁行星，星体或沿实际运行轨道相反的方向逆行，或跌宕起伏，呈现出妙曼的星象活动情景。
INFO
日期：2026年1月24日至2月8日
地点：中环4号码头
注：只供已预约人士免费参观
（预约 : https://live.eventtia.com/en/van-cleefand-arpels-poetry-of-time）
文：Maisie Lau 图：Van Cleef & Arpels提供