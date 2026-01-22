「Poetry of Time时间的诗篇」颂扬Van Cleef & Arpels世家制表工艺

Van Cleef & Arpels起源自一个浪漫爱情故事，其瑰丽的高级珠宝及腕表作品，皆尽显奇妙梦幻的创意与超卓细腻的工艺。世家于2026年之初，带来首项在香港举行的盛事，说的就是将于1月24日至2月8日选址中环4号码头举行的「Poetry of Time时间的诗篇」展览。

Poetry of Time｜机械魅力奇妙探索

「Poetry of Time时间的诗篇」展览特别在中环4号码头搭建的巨型展览会场，为维港增添新亮点。整个展场划分成不同的主题，甫进场内，首先经过Patrimony典藏系列展区，犹如藏珍阁的设计，展示了精选自Van Cleef & Arpels博物馆的珍贵历史文档，如设计草图、作品目录，以及不同年代的典藏珠宝及时计作品，包括1920年代的装饰艺术风格珠宝腕表、1940年代的Ludo Secret腕表、1950年代的Zip项链等等。

Van Cleef & Arpels的高级腕表作品之所以令人倾情，不单止因为制表大师的复杂机械设计及自家研发的机芯结构，更因为世家将多项装饰艺术及大师工艺也融入腕表之中，好像不同的珐瑯艺术、微型彩绘、雕刻及雕塑等，当然亦少不了珠宝镶嵌技术。走进会场的中央区域，可见分别展示不同手工技艺的三个工作枱，展现制表师、工艺匠人、珠宝镶嵌师与自动机械装置专家的非凡技艺。

Pont des Amoureux腕表，38毫米镀铑白金制表壳及表圈，镶配圆钻；墨彩珐瑯表盘上，描绘了一对恋人在月下的巴黎桥上相会的甜蜜情景。此表搭载逆跳机芯，二人分别指示小时和分钟，当二人缓缓靠近对方，便会相遇亲吻。

Lady Arpels Bal des Amoureux Automate腕表，38毫米镀铑白金制表壳及表圈，镶嵌钻石。腕表延续了Pont des Amoureux的故事，一对恋人于巴黎户外咖啡厅的全新场景设计下，缓缓靠近彼此，并于中午及午夜时分相遇亲吻，或在启动自动机械装置后亲吻。

Lady Arpels Ballerine Enchantée腕表，灵感启发自俄罗斯芭蕾舞伶Anna Pavlova，她梦想一生如蝴蝶般飞舞。白金配彩绘玻璃珐瑯的翅膀，叠放于镶有钻石、蓝宝石及内填珐瑯的芭蕾舞裙上，按下8点位的按钮，翅膀扬起并指向两旁的时、分刻度，即可读 时，几秒后翅膀会回到原位。

Lady Féerie Or Rose腕表，守护仙子身穿粉红色蓝宝石及钻石连身裙，粉红色彩绘玻璃珐瑯翅膀与天空色彩互相呼应。天空以玑镂雕花珍珠母贝雕琢而成，并镶嵌钻石。仙子静坐于云朵上，在逆跳机芯的配合下以魔法棒指示分钟，太阳透过珍珠母贝显示窗指示小时。

Poetry of Time｜主题展区各具特色

世家为展现每个诗意瞬间，多年以来的时计创作灵感都是满有故事色彩，题材包罗爱情、幸运、大自然、天文学、仙子和芭蕾舞伶。围绕着Patrimony典藏系列展区的多个独立空间，正是以Ballerinas & Fairies芭蕾舞伶和仙子、Poetic Astronomy诗意星象、Love Stories浪漫爱情故事、Enchanted Nature迷人的大自然，以及Jewels That Tell Time诉说时间的珠宝为主题，每个展区的装置设计与展品皆各具风格，以多角度呈现品牌的唯美与奇幻色彩。

其中在Poetic Astronomy诗意星象展区展出、来自Extraordinary Object非凡工艺臻品系列的Planétarium自动机械装置，更是首次可在香港欣赏得到的大型作品。这座于2025年在日内瓦Watches & Wonders表展中首度亮相的自动机械装置，除了标示时间，更呈现了太阳及及太阳系行星，包括水星、金星、地球及其卫星、火星、木星和土星的运行。这件尺寸巨大的时计作品，搭载了极致复杂的机械机芯组件，驱动每颗星体按其实际速度运行：水星环绕表盘一圈需时88天；金星需时224天；地球为365天；火星为687天；木星及土星分别为11.86年及29.5年。此作品亦装嵌了世家研发的动态装置，上链后即可伴随音乐自主启动，一颗由玫瑰金、钻石及Mystery Set™隐密式镶嵌红宝石构成的流星，从小活门冉冉上升，环绕24小时表盘的曼妙舞姿勾勒出时、分前进的轨迹。流星掠过以珍贵宝石巧制的闪烁行星，星体或沿实际运行轨道相反的方向逆行，或跌宕起伏，呈现出妙曼的星象活动情景。

于2025年在日内瓦Watches and Wonders表展中首度亮相的Planétarium自动机械装置。

Planétarium自动机械装置高50厘米，直径66.5厘米，搭载极致复杂的机械机芯，驱动太阳及太阳系行星的实际运行。底座设有多个视窗，显示时/分、昼/夜、标示年、月、日的万年历、以及动力储存。

Midnight Planétarium腕表，44毫米玫瑰金表壳，砂金石表盘以微绘方式重现可在地球用肉眼观察到的五大行星：水星、金星、火星、木星及土星。透过独特的机械组件，每颗星球在其各自的转盘上，以其真实的速度转动。

配合是次展览，品牌特别安排多项体验活动，包括儿童手作工坊，以及与L'ÉCOLE珠宝艺术学院合办的讲座。

INFO

日期：2026年1月24日至2月8日

地点：中环4号码头

注：只供已预约人士免费参观

（预约 : https://live.eventtia.com/en/van-cleefand-arpels-poetry-of-time）



文：Maisie Lau 图：Van Cleef & Arpels提供