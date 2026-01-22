专店网站独卖腕表 限定表款别具珍藏魅力

限量版腕表之所以具吸引力，除了因款式较特别之外，限定产量也令其别具珍藏价值及升值潜力。然而，市场上还有一些独家款式值得留意，例如只限品牌网站发售，又或仅于品牌专门店，甚至乎某指定专店才有售。这类特别表款虽然不一定是限量版本，但由于不会在一般经销门市发售，所以数量肯定较其他款式少，单是「独家」这个卖点已值得捧场。

Panerai | Luminor GMT Ceramica PAM01783

以陶瓷制作的PAM01783，是Panerai为自家网站panerai.com特别制作的网店独家款，同时亦是限量版，只推出80枚。若想买的话便要快手，因为全球Panerai表迷都是你的对手。虽然品牌早于2 0 0 7 年已推出旗下的首款陶瓷腕表，但历年来都只应用于尺码较大的4 4 m m 和4 7 m m 款式上， 例如去年初推出的Luminor GMT Power Reserve Ceramica PAM01574，便是44mm款式。直至去年底面世的Luminor GMT Ceramica PAM01460，品牌才首次将陶瓷套用在较纤巧的40mm表款上，而今次这款网店限定版PAM01783，就是品牌第二款40mm陶瓷表。

PAM01460和PAM01783的最大分别在于颜色，前者表壳以黑色陶瓷制作，三文治式放射纹表盘和两条表带同样选用黑色；后者则以蓝色表盘配附送的黑色表带及小牛皮带，另一条橡胶表带则同是蓝色，配合表带的快拆系统，PAM01783在颜色配搭上明显更多变化。陶瓷的优点是硬度高，高度防刮，重量亦较不锈钢轻，耐高温兼抗腐蚀，佩戴上手的触感较为温暖舒适。PAM01783具备现今最热门的GMT两地时间显示，表盘上的三角形GMT指针以12小时制式运作，在阅读第二时区时间时更为直观，配合P.900/GMT机芯具备3天动力储备、300米防水，高度实用性很适合需要经常游走不同国家的人士选用。

Panerai Luminor GMT Ceramica PAM01783，表壳：40mm陶瓷/ 机芯：P.900/GMT自动/ 限量：80枚/ 售价：$119,300。

A. Lange & Söhne | Lange 1

A. Lange & Söhne（朗格）最具代表性的表款，非表盘左右不对称的Lange 1莫属，皆因这是品牌复兴后于1994年10月24日首批推出的表款之一。品牌独特的设计美学设计及标志性大日历都是由此表所确立。选买Lange 1的话可考虑入手黄金版，其象牙白色表盘属于旗舰店独家发售的版本，即是只限全球8间品牌旗舰店有售，亦即是在香港中环太子大厦旗舰店便可买到，但尖沙咀海运大厦专门店则没有。

A. Lange & Söhne Lange 1，表壳：38.5mm黄金/ 机芯：L121.1手上链/ 售价：待询。

Vacheron Constantin | Historiques 222

近年最令人印象深刻的品牌专门店限定表款，Vacheron Constantin（江诗丹顿）的Historique 222不锈钢版肯定榜上有名。酒桶造型复刻自1970年代的经典「Jumbo」222，配置粗犷的凹槽表圈，与表壳呈一体式的链带赋予腕表典雅而强悍的运动气息，而5点位下方精致的马耳他十字标记，更是划龙点睛，一见难忘。

Vacheron Constantin Historiques 222，表壳：37mm不锈钢 /机芯：2455/2自动/ 售价：$269,000。

Jaeger-LeCoultre | Polaris Date

说到品牌专门店独家发售的版本，Jaeger-LeCoultre（积家）就有这款散发浓厚自然气息的橄榄绿色Polaris Date，尤其欣赏其极具深度的渐变色设计放射纹表盘，小时刻度圈的颗粒感则充满有机感，与表盘外缘可旋转的分钟圈的色调配合得天衣无缝。

Jaeger-LeCoultre Polaris Date，表壳：42mm不锈钢/ 机芯：899自动/ 售价：$92,500。

Baume & Mercier | Riviera Chronograph 10865

Baume & Mercier推出的Riviera Chronograph 10865，表盘饰以系列标志性的波浪图案，并拥有十二边形表圈，复古设计与黑白熊猫面款式很迷人。表盘外圈的黑色分钟圈与黑色计时盘，均令腕表整体看上去更见层次丰富，而这款配以橡胶表带的官网独家版就最具动感。

Baume & Mercier Riviera Chronograph 10865，表壳：41mm不锈钢/ 机芯：Valjoux 7753自动/ 售价：$30,000。

文：Gavin Ho 图：品牌提供