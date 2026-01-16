ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼2025｜陈智思：艺术不止是IP，更是连接世界的通用语言

星岛新闻集团跨媒体平台「ArtCan」今日（16日）假香港演艺学院举行「ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼2025」，颁发10大「ArtCan艺术文化大奖」以及今年新增的「ArtCan崭新艺术大奖」。「ArtCan艺术文化大奖」的得奖单位由专业评审团选出，评审团主席西九文化区管理局董事局主席陈智思在致辞时表示，

入围作品跨领域多元 兼具艺术水准与「情绪价值」

陈智思在致辞时表示，连续两年举办的「ArtCan艺术文化论坛暨颁奖典礼」除了是对艺术家努力的嘉许，更是对本地艺文发展的一次集体思考与展望，而今年新增的奖项亦反映社会对创新、多元与跨界合作的重视。

他又提到，今年的入围作品涵盖不同类型的文化艺术，包括舞蹈、音乐、设计、数码科技等，具备艺术水准，同时深受市民欢迎，提供欣赏价值之余，更为观众提供「情绪价值」，作为评审团要作出评分取舍，选出获奖作品绝非易事。

故宫法老猫掀热潮 陈智思：艺术不止是IP

至于香港近年积极打造文化IP，西九文化区原创音乐剧《大状王》受到本地及海内外观众欢迎；由香港故宫博物馆设计团队开发的埃及展盲盒和法老猫，更是成功掀起社会热话。而博物馆稍后更首度与宠物节合作，一座高2.5米的法老猫巨形装置将现身会展，现场亦会限量发售法老猫主题产品，相信将会掀起另一次热潮。

当IP文化成为全球热潮，陈智思认为艺术不止是IP，更是连接世界的通用语言，在充满分歧和挑战的世代，文化是人类共通的语言。当语言不通、立场不同时，一件打动人心的艺术品，往往能瞬间拉近彼此的距离。最后，他感谢中央政府在《「十四五」规划》纲领当中明确提出要打造香港成为中外文化艺术交流中心，并获特区政府提供大力支持，让本地文化艺术得以发展蓬勃。

文：ArtCan编辑部

摄：