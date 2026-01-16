ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼2025｜罗淑佩：重点发展场地人才与产业化 做起节目口碑成就经典

星岛新闻集团跨媒体平台「ArtCan」今日（16日）假香港演艺学院举行「ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼2025」，旨在表扬过去一年表现卓越的艺术文化单位。活动特别邀请到文化体育及旅游局局长罗淑佩担任主礼嘉宾，罗淑佩在致辞时表示过去一年，政府结合文化软实力及设施硬实力，致力建构更具竞争力的发展体系，其中场地人才及产业化发展更是重点工作。

罗淑佩：重点发展场地人才与产业化 结合文化软实力及设施硬实力

「ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼2025」连续第二年举办，今年再度邀得文体旅局局长罗淑佩担任主礼嘉宾，她在致辞时表示，一年前是她首度出席艺术文化论坛，希望借此机会分享加入文体旅局一年以来的感受，以及未来以艺为帆的航行方向。

她提到，香港承传岭南文化，同时是中西文化汇聚的国际大都会，在守护传统和锐意创新均大有可为。在过去一年，政府结合文化软实力及设施硬实力，致力建构更具竞争力的发展体系，其中场地人才及产业化发展更是重点工作。

她以启德体育园为例，自去年开幕后短时间内成为世界级城市地标，举办超过40个共90场国际及本地演出，接待超过700万人次。例如在一月份就有Blackpink的世界巡回演唱会，期待和市民经历更多开心时刻；早前正式开幕的东九文化中心，则是结合优质声效和科技于一身的旗舰表演场地，媲美尖沙咀香港文化中心大剧院及西九戏曲中心，更提供独特优势，支援最新的艺术科技，大大提升舞台设计和场景创作的可能性，既为观众带来更多的选择，也为有意投入创作场演项目的艺团打上强心针。

重视人才与节目质素 做起口碑成就经典

罗淑佩认为，除了场地，艺术文化活动更加需要有人才，有节目才可以有产业，强调表演艺术需要政府支持协助，这样可以保证大众市民有机会欣赏，但同时艺团也必须争取商业赞助支持，确保作品不会曲高和寡。

她指出，好的作品必须要雅俗共赏，最终可以做起口碑以吸引旅客，成为历久常新的经典，同时成为香港独有文化的组成元素。在这方面，政府将以传承和创新并重的理念，推动节目的发展，例如由西九文化区委约的香港原创音乐剧《大状王》，多度公演掀起热潮，一票难求，成功结合岭南文化和粤语的特色，更将这些以广东话演出的作品带到内地以至海外，向世界展示软实力，说好香港故事；至于由东九文化中心委约的原创音乐剧《一束光：高锟的记忆》 ，使用20首原创音乐，透过跨媒体艺术科技将高锟教授的记忆化为光影旋律，她又分享自己看到高教授在Royal Society的签名册用中文签下名字一幕深受感动，认为正是一个好的艺术作品能够做到触动人心的效果。

民体旅局未来工作重点 展现香港多元魅力

在全球重视文艺发展的趋势下，罗淑佩预告民体旅局在2026年的工作方向，包括于去年推出的重点演艺项目计划，期望释放香港发展长期演出的潜力；另一项重点工作为艺术展示及积极构建多元展示与艺术交易平台，把握低税率优势，同时就融资及人才进行研究，加紧制定相关政策措施。

此外，政府亦会深化享誉国际的巴塞尔艺术展与香港的合作，巩固香港作为区内唯一举办城市的优势，争取敲定未来数年的合作，带动香港及亚洲艺术品交易市场；机管局正发展艺术与珍品储存设施及服务，将成香港首个同类型设施，预计2026年底投入服务，面民体旅局也会与机管局探讨合作各项设施的协同效应，以推动本地艺术生态圈发展。

最后好再次强调，文化艺术发展不能单靠政府，更需要社会、业界、各界人士共同投入，国家主席习近平早前表示「国家强盛、民族复兴需要物质文明的积累，更需要精神文明的升华。」而推动文化艺术发展，正是升华精神文明的一个重要体现。

文：ArtCan编辑部