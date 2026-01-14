Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛 ArtCan 艺术文化专题论坛 四大嘉宾深度讨论以艺术推动美好生活

Art Can
更新时间：19:36 2026-01-14 HKT
发布时间：19:36 2026-01-14 HKT

星岛新闻集团「ArtCan 艺术文化论坛暨颁奖礼 2025」将于 2026 年 1 月 16 日（星期五）假香港演艺学院赛马会演艺剧院举行。届时除了颁发「ArtCan 艺术文化大奖」，以及新增设的「ArtCan 崭新艺术大奖」及「ArtCan 机构推广艺术文化奖」外，更会举行一场以「创意艺术与美好生活」为主题的专题论坛。

论坛由《头条日报》总编辑兼 ArtCan 策展人刘国业先生担任主持人，联同友邦香港及澳门客户及市场策划部客户及品牌市场推广主管黄家琪女士、著名演员及艺术家任达华先生、香港芭蕾舞团行政总监李易璇女士，以及独立策展人、作家林靖风先生，就着主题「创意艺术与美好生活」，展开深度对话。企业高层、大型艺术团体 CEO、演员兼艺术家、年青独立策展人，将会分享如何在各自领域发挥创意、开拓艺术空间，并以艺术推动更美好的生活。

活动获得文化体育及旅游局局长罗淑佩女士将会担任主礼嘉宾，而香港故宫文化博物馆馆长吴志华博士将会发表专题演讲。今年大会继续邀得社会名人、艺术界翘楚、资深艺术文化工作者等组成的评审团为参赛作品进行评选，其中更获得香
港艺术行政人员协会参与评审，以提升奖项的权威性。

Info
ArtCan 艺术文化论坛暨颁奖礼
日期：2026 年 1 月 16 日（星期五）
时间：下午 2 时至 5 时
地点：香港演艺学院赛马会演艺剧院（香港湾仔告士打道一号）

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
3小时前
荃湾地盘风煤樽堕地1死2伤 29岁紥铁男工重创亡 三日两宗夺命吊运事故
00:39
荃湾地盘风煤樽堕地1死2伤 29岁紥铁男工重创亡 三日两宗夺命吊运事故
突发
3小时前
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
01:23
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
即时国际
6小时前
酒楼点心放题$88/位！任食片皮鸭/虾饺/烧卖 入座送瑶柱灌汤饺 情人节/新年均适用
酒楼点心放题$88/位！任食片皮鸭/虾饺/烧卖 入座送瑶柱灌汤饺 情人节/新年均适用
饮食
9小时前
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
13小时前
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
时事热话
4小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
8小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
影视圈
5小时前