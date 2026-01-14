星岛 ArtCan 艺术文化专题论坛 四大嘉宾深度讨论以艺术推动美好生活

星岛新闻集团「ArtCan 艺术文化论坛暨颁奖礼 2025」将于 2026 年 1 月 16 日（星期五）假香港演艺学院赛马会演艺剧院举行。届时除了颁发「ArtCan 艺术文化大奖」，以及新增设的「ArtCan 崭新艺术大奖」及「ArtCan 机构推广艺术文化奖」外，更会举行一场以「创意艺术与美好生活」为主题的专题论坛。

论坛由《头条日报》总编辑兼 ArtCan 策展人刘国业先生担任主持人，联同友邦香港及澳门客户及市场策划部客户及品牌市场推广主管黄家琪女士、著名演员及艺术家任达华先生、香港芭蕾舞团行政总监李易璇女士，以及独立策展人、作家林靖风先生，就着主题「创意艺术与美好生活」，展开深度对话。企业高层、大型艺术团体 CEO、演员兼艺术家、年青独立策展人，将会分享如何在各自领域发挥创意、开拓艺术空间，并以艺术推动更美好的生活。

活动获得文化体育及旅游局局长罗淑佩女士将会担任主礼嘉宾，而香港故宫文化博物馆馆长吴志华博士将会发表专题演讲。今年大会继续邀得社会名人、艺术界翘楚、资深艺术文化工作者等组成的评审团为参赛作品进行评选，其中更获得香

港艺术行政人员协会参与评审，以提升奖项的权威性。

Info

ArtCan 艺术文化论坛暨颁奖礼

日期：2026 年 1 月 16 日（星期五）

时间：下午 2 时至 5 时

地点：香港演艺学院赛马会演艺剧院（香港湾仔告士打道一号）