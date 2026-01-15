跨界别剧场 当代安魂曲｜流水帐

林俊浩身兼创作总监、导演及编舞的当代跨界别剧场作品《Song From FAR Away || FAR Away From Song》，再次触碰生死命题，在东九两个表演场地，同时进行两场演出，这边是哥哥给亡弟写信，那边是弟弟「回信」，甚有「阴阳相隔」、「生死并行」的意味，通过艺术科技，互相交错牵连。虽然两个场地近在咫尺，但观众必须花两晚时间，一次看一个演出，完成整个体验，「有点像『守夜上山』，需要时间梳理，睡一觉，想一想，才能好好面对。」

林俊浩也有写信给亡亲的经历。他妈妈在他二十八岁时去世，朋友鼓励他写信给对方，他一直记在心中，后来与几位艺术家，到德国杜塞尔多夫参与国际舞蹈博览会，在Pina Bausch的伍珀塔尔舞剧院附近的缆车里，他决定依河写信，在一册绿色记事本上写出心底话，然后把该页撕下来，下缆车后，轻轻把信投到河里去，随水随风漂流，「对我来说，写信的力量很大，有释怀的感觉。」事隔七年后，他爸爸也离开了，他坦言要靠创作度过伤痛，包括CCDC的《Living Up/噏 to Death》（2024年）。死亡如此直面如此切身，「作为一个艺术家，我只能讲这些东西。」他的创作，不也像写信、回信的过程？

生死并行

是次演出分为两部分，翻译自Simon Stephens同名剧作的《Song From FAR Away》，去年以《So FAR, So…》之名进行阶段展演，讲述哥哥回到阿姆斯特丹奔丧，给亡弟写了七封书，写信过程，不一定由演员读出来，还转化成录像、合唱、Beatbox等等，「可以理解为当代安魂曲的录制过程。」观众戴上耳机，就连演员吃牛扒以至现场收音，都听得一清二楚。

另一部分《FAR Away From Song》，是弟弟的「回信」，主要为形体演出，场内有一个大沙池，「类似弟弟在转世之前梳理『业力』（Karma）的过程。」一半观众躺下来，上方设有屏幕，影像流动；一半观众从高处往下看，「有些生死教育，让你躺在棺材里体验一下，我则以一个艺术方式，去做这件事。」哥哥那边不少声音，经过转化，即时传到弟弟这边去，带来空间感的区别；弟弟一边听着信件内容，一边作出反应，部分画面也在哥哥那边即场播放，「揖揖扬扬」被看见，「就像魂头回来了。」两兄弟终将重逢，以何种方式呈现？他先卖关子。三位演员林子杰、梁天尺、黄谱诚，一人分饰两角，轮流扮演哥哥跟弟弟，「既然观众要经历『一生一死』，演员也一样，更有说服力。」

林俊浩以《Song From FAR Away || FAR Away From Song》，作为其东九文化中心驻场艺术家任期完结前的结业作品，「如果《Living Up/噏 to Death》是『当代打斋』，这部作品便是『当代通灵』。」他希望观众就像上瑜伽课或颂钵音疗，「走进剧场，把感官打开，尽情感受。」悼念，是一辈子的事，但他坦言，现在已抽离一点，「面对悼念、遗憾，要锻炼，要跟它对话。」通过作品，梳理业力，「然后Move on。」然后，各奔他生、他方。

日期：1月21日至24日、28日至30日/8:00pm

1月24日、25日、31日/3:00pm

地点：东九文化中心形馆、创馆

网页：https://qrs.ly/lmh6zmr

文：黄子翔 图：受访者提供