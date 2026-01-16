ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼2025｜吴志华：AI及KPI思考方式主导社会治理文化 适应变革推动可持续发展

星岛新闻集团跨媒体平台「ArtCan」今日（16日）假香港演艺学院赛马会演艺剧院举行「ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼2025」，旨在表扬过去一年在香港艺术文化领域中表现卓越的创作者、策展人、表演者、艺术展览、活动及项目等。颁奖礼更特别邀请香港故宫文化博物馆馆长吴志华致辞及担任专题演讲嘉宾，探讨在AI与KPI思维主导的时代下，文艺工作者如何适应变革，以推动香港文化艺术的可持续发展。

吴志华：未来社会治理文化将由KPI思考方式主导

吴志华在演讲指出，梦想是艺文工作者的创作源头，传统上「敢于做梦、精于技艺、勇于创新」被视为文艺工作者成功的三大要素，然而随著AI（人工智能）技术快速发展以及KPI（关键绩效指标）思维渗透文化领域，这「三宝」已不足以应对当前挑战。他指出，文艺工作者需具备新思维与新知识，方能适应时代变革，「环境的资源是有限的，文化艺术工作者如何争取到政府、社会、企业的资源十分重要。」

吴志华提到，香港在文化与科技两大产业拥有独特优势与潜力，能够助力国家提升软实力与硬实力，而建立具认受性与公信力的文艺工作KPI体系，将有利香港文化艺术实现长远及可持续发展。他强调，未来社会治理文化将由KPI思考方式主导，而文艺工作的KPI不应仅限于观众人数与收入等传统量化指标，而应从艺文效益、社会效益、经济效益和政治效益等四个领域衡量，「为不同文艺工作制定相应的KPI，作为衡工量值的工具，亦有助争取更多的社会资源。」

4大领域衡量艺术文化KPI 艺文/社会/经济/政治效益

他续指，「艺文效益」是指艺术作品本身的的价值，包括审美、情感思想、社会历史价值，或是其能否引发共鸣，触动观者的情思；「社会效益」则是以三方面去衡量，包括：健康生活 、教育学习、社区营造。吴志华认为，优秀的艺术作品应能为观众带来身心愉悦、情感共鸣与认知启发，提供正向价值，培养终身学习能力，提升情感智商与自我觉察，同时促进社会公平、正义、多样性、可及性及包容性，消除残疾、弱势群体、种族、政治或宗教偏见，培养对差异的尊重，并强化社区凝聚力与归属感，体现深厚的人文关怀与社会责任。

他强调，文化艺术是正规教育之外的重要学习途径，有助个人自我确立与身份认知发展，并建议各艺术团体可积极与大学合作，共同开发更多优质的艺术文化节目与项目。在评估文艺工作的成效时，吴志华指出「经济效益」是最核心的KPI指标，包括艺术机构能否实现财务可持续经营、有效控制成本、开拓收入多元化渠道，乃至推动香港文创产业发展，创造更多文化创意参与机会及IP。最后，他提到「政治效益」，即艺术团体应善用香港独特的平台优势，积极促进中外文化艺术交流，扩大中华文化的国际传播力与影响力，从而提升国家整体文化软实力。

文创产品开发和国际交流合作项目

吴志华以香港故宫文化博物馆的两个实际案例，展示如何在质与量两方面实现卓越绩效。他表示，故宫博物馆开馆以来积极开展国际合作，已与法国、英国、卡塔尔等多国顶尖博物馆建立伙伴关系，成功引进多元展览。展望未来两年，博物馆将推出更多重磅合作项目，包括与纽约大都会艺术博物馆、俄罗斯国立特列季亚科夫美术馆、法国吉美国立亚洲艺术博物馆、奥赛美术馆以及意大利乌菲兹美术馆等机构联合策划展览。

吴志华强调，国际合作不仅限于「引进」展览，更要实现「走出去」，透过共同策划与深度交流，打造双向互动。例如早前举办的「当紫禁城遇上凡尔赛宫——十七、十八世纪中法文化交流」展览，便以珍贵展品生动呈现中法两国在该时期的文化互动与影响。他指出，香港凭借独特的网络优势与语言优势，在促进文化交流方面具备天然条件，未来将进一步推动与南方国家的文化对话与合作。

在文创产品开发方面，吴志华以「古埃及文明大展──埃及博物馆珍藏」作为成功范例。这次展览不仅吸引大量观众，更在原创文化产品上取得显著突破：凭借创新设计、精准市场策略及优质产品水准，文创销售大幅增长，部分产品如法老黑猫毛公仔及盲盒系列迅速售罄，带来可观经济效益。此外，博物馆首度推出收费导赏服务，近万人次付费参与；同时提供收费语音导赏，进一步丰富观众体验。未来，博物馆还计划参与香港宠物节等跨界活动，强调艺术文化机构之间需加强合作，共同开发更多优质IP，扩大文化影响力。

最后，吴志华认为，尽管香港文化艺术发展仍面临挑战，但这些挑战同时也是机遇。他寄望在政府引领下，香港的文化艺术家与机构能携手努力，创作更多高质素的作品，持续提升香港作为国际文化交流平台的地位，并为全球文明对话贡献力量。

文：ArtCan编辑部

摄影：星岛摄影部