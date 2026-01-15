L'ÉCOLE最新主题活动《探索钻石：艺术与科学》 多元角度窥探钻石奥秘

在宝石领域之中，钻石（Diamond） 绝对是魅力非凡，亦最受欢迎，穿越古今千百年的漫长历史，依然令人为之倾情。由法国高级珠宝世家Van Cleef & Arpels梵克雅宝支持创立的L'ÉCOLE珠宝艺术学院，现正于亚太区分校举办主题为《探索钻石：艺术与科学》的一系列文化体验活动，让参与者可认识一颗钻石由原始矿石，经历不同蜕变过程，从而成为璀璨美钻的完整历程。

从原石到美钻 璀璨蜕变

钻石是一种由碳元素组成的天然矿物，它的生成取决于三大关键因素，那就是碳元素、极端高温（高于摄氏1000度），以及超高压力（5.0至7.0 GPa），蕴藏于地表下约150至660公里的地幔深处，经过数十亿年的高温高压结晶而形成，再经由剧烈的火山爆发及地壳活动，将深层的原石带到地表层。要是缺少上述其中任何一项条件，碳只会形成石墨，而非钻石。在开采原石的过程之中，亦只有少于百万分之一的钻石原石，具有可作为珠宝的质素，其余的只会作为工业用途，可见钻石这种天然矿物是何等的矜贵，亦为何以之见证永恒。

为了令大家可参与富趣味的文化体验，从不同的角度重新认识钻石，L'ÉCOLE今次便以钻石为核心筹划连串文化体验活动，包罗展览、讲座、课程、工作坊，以及围绕钻石主题的电影观赏会与城市漫步等。

当中的主题展览，便是从十八世纪前的故事展开探索旅程，基于当时的印度正是全球大多数钻石的来源地，参观者恍若跟随法国探险家暨宝石商人尚-巴蒂斯特˙塔维尼尔（Jean- Baptiste Tavernier）的历史足迹，沿着由东方走向西方的钻石贸易路线，自远古印度矿脉，走到二十一世纪的革新科技……一步步探究这种足以令珠宝爱好者、宝石学专家，以至科学家及哲学家等不同领域人士都为之着迷的非凡矿物的蜕变历程。

展品之中，可观看到完全未经打磨的原石、多样化的切割钻石形态、旧时代的钻石切割及打磨工具等。此外，更可欣赏到两套业界知名、分别呈现出当代切割打磨技术的推进与发展的传奇钻石复制品，那就是重现十七世纪蒙兀儿切工的塔维尼尔系列，以及展示了现代切割技术的莱索托（Lesotho）钻石原石。

展品中呈现了采用不同形状切割的钻石。

借着是次展览与相关体验活动，大家可对独特又珍贵的钻石加深认识。

一颗钻石从原石变身成闪烁的珠宝作品，当中必须经过多重讲究不同技术的工序。

趣味课程 解读「莱索托传奇」

配合是次的钻石主题，L'ÉCOLE推出了全新课程「『莱索托传奇』钻石，由一颗原石蜕变成为高级珠宝系列」。「莱索托传奇」是当时钻石开采历史上，名列第五大的钻石原石，宝石专家会借此课程带领学员穿越莱索托（Lesotho）、比利时的安特卫普（Antwerp），以及巴黎的梵克雅宝工坊，探索这颗非凡钻石的起源、形成、开采过程，以至将之幻化成高级珠宝作品的奇妙历程。课堂中，学员可欣赏到一颗重达910卡的「莱索托传奇」原钻复制品，以及将此原石切割成67颗美钻后，再采用Mystery Set隐密式镶嵌工艺制作的25件高级珠宝作品。与此同时，学院亦推出专为儿童设计的全新创意工作坊，以富趣味的互动形式启发小朋友对宝石的兴趣与创意。

除了新推课程，L'ÉCOLE早前又邀请了业界专家主持一系列讲座，如「Jean-Baptiste Tavernier：非凡宝藏再现」与「光彩夺目的钻石」的专题讲座，还邀来本地大师亲自示范，深化大众对钻石工艺的触觉体验与美学感知。另又邀请了香港散步学作者黄宇轩博士每月带领参与者漫步于具丰富历史意义的九龙钻石山，展开一场探索城市足迹与唤回记忆的深度旅程。

此外，在L'ÉCOLE的「Voice of Jewels」Podcast 频道，亦有推出跟钻石主题相关的新节目，以供大众收听。值得留意，即将于1月22日及23日举行的两场网上对谈讲座「香港钻石：历史和传奇」，将会由宝石学家兼L'ÉCOLE珠宝艺术学院亚太区分校董事总经理Olivier Segura亲自主持，并会请来多位业界专家参与访谈，一起探讨香港钻石业的发展与匠艺传承的话题，大家可别错过。

