冯敏如 - 如影。随影│世界遗产阿贝辛贝神庙

近月香港故宫文化博物馆展出古埃及文明大展──埃及博物馆珍藏，引起一股热潮，每天博物馆外都排满长长的人龙，而我先前已经去过埃及，筹备多年的埃及大博物馆亦已经刚刚开幕，借着这个热潮和机会，农历新年我将会带领一群摄影爱好者出发前往埃及拍摄。

今次要介绍的是在埃及最南端的纳赛尔湖西岸，这里矗立着古埃及最壮观的建筑奇观──阿贝辛贝神庙（Abu Simbel Temples）。这座由法老拉美西斯二世于公元前13世纪开凿于悬崖之中的双神庙，被誉为比金字塔更震撼的古埃及遗迹，也是UNESCO世界遗产。

这里有两座岩窟神庙，分别记载两段不朽传奇，第一座──大神庙（Great Temple）， 正门外，四尊20公尺高的拉美西斯二世巨型坐像威严守护（其中一尊在古代地震中头部已坠落）。神庙深达60多公尺，最里面的圣所供奉拉美西斯二世与三大国神：阿蒙（Amun）、拉哈拉赫蒂（Ra-Horakhty）与普塔（Ptah）。

每年2月22日与10月22日（传说分别为拉美西斯二世的生日与登基纪念日），清晨第一道阳光会精准穿过神庙大门，照亮最深处的三尊神像，唯独代表黑暗的普塔永远隐于阴影之中。这「太阳奇迹」在三千多年后仍然准确上演，仅因后来的搬迁而误差一天，这方面令人怀疑三千多年前的古埃及人是如何配合天文知识与及精准计算，再加上建筑技巧去达致这个建筑奇迹。

小神庙（Small Temple），神庙的守护者手拿着生命之匙，代表生命与永恒，象征着神祇赐予生命气息。（图片由冯敏如提供）

第二座── 小神庙（Small Temple），罕见地献给拉美西斯二世最钟爱的王后奈菲尔塔莉（Nefertari），与众神之母女神哈托尔（Hathor）共同受祭。正面六尊10公尺高的立像中，奈菲尔塔莉的雕像竟与法老等高，这在古埃及极为少见，见证了法老对她的深情。

1960年代，随着阿斯旺水坝的兴建，纳赛尔湖的水即将淹没这片千年遗迹。1964至1968年，联合国教科文组织发起人类史上最大规模的考古遗址迁移工程，将整座山崖与两座神庙切割成1,000多块巨石（总重约3万吨），向上提升60公尺及向后移动65公尺，这需要兴建两座人造山丘，将神庙重新拼装，精准保持原有朝向，让「太阳奇迹」得以延续（但迟了一天），现时在神像的身体可以察觉得到当时切割的痕迹。

这项当年耗资4,200万美元、50多国参与的世纪工程，成功让阿贝辛贝神庙在1968年避免水淹而重见天日，被誉为20世纪最伟大的文化遗产保护奇迹。

（本文图片由冯敏如提供）