2026年腕表界新宠颜色 粉红及紫色火速上位

说到腕表的颜色， 黑与白色最长青，另蓝与绿色也是相当受欢迎的色调。除了这些较为普遍的色彩，哪种颜色近年备受追捧呢？答案是粉红与紫色。所指的不是女装表一向专属的粉色调子，而是较为中性且男装表都会选用的艳丽色泽。

热搜六款粉红及紫色腕表：

H. Moser & Cie. | Pioneer Centre Seconds Purple Mist King Fook

为庆祝景福珠宝创立七十六周年，H. Moser & Cie. 特别推出Pioneer Centre Seconds Purple Mist限量版腕表，表壳以轻巧的钛金属制作，搭配充满金属感、饰以放射纹理的烟熏紫色表盘，衬以白色Globolight立体夜光镶贴时刻，以「紫气东来」的祥瑞之兆庆周年，同时又借此祝贺masterpiece by king fook与Moser合作开设的全球首间专卖店迈向三周年。除了钛金属链带外，新表还额外附送黑色橡胶表带，限量38枚，仅限品牌专门店发售。

H. Moser & Cie. Pioneer Centre Seconds Purple Mist King Fook，表壳：40mm钛金属/ 机芯：HMC 200自动/ 限量：38枚/ 售价：$179,000。

新表还额外附送黑色橡胶表带。

Hublot | Big Bang Meca-10 Street Art Vice & Magic City

粉红与紫这两种颜色看似柔弱，但其实同样可以充满街头迷幻色彩。Hublot新推出的两款配备十日链的Big Bang Meca-10 Street Art，粉红色的Vice与紫色的Magic City，以哑光裂纹混凝土复合材质，配以粉色或翠蓝色发光裂纹和极具街头风格的图案，在紫外光线照射下更会发放荧光，虚幻又迷人。

Hublot Big Bang Meca-10 Street Art Vice，表壳：44mm混凝土复合材质/ 机芯：HUB1201手上链/ 限量：10枚（粉红色Vice）/ 售价：57,500美元。

Hublot Big Bang Meca-10 Street Art Magic City，表壳：44mm混凝土复合材质/ 机芯：HUB1201手上链/ 限量：10枚/ 售价：57,500美元。

Tag Heuer | Monaco Chronograph

Tag Heuer这款Monaco计时腕表的镂空表盘色调非常迷人，不但令机芯清楚展现，而色彩更由上而下从紫色渐变至深蓝色，有如黄昏日落的醉人景色。配上绿松石色计时指针和刻度，还有绿色夜光衬底的日期视窗，恍如大都会的霓虹灯般夺目耀眼。

Tag Heuer Monaco Chronograph，表壳：39mm DLC钛金属/ 机芯：TH20-00自动/ 限量：600枚/ 售价：$91,750。

Girard-Perregaux | Neo Constant Escapement

紫色的受欢迎程度有多高？！且看Girarhttps://www.girard-perregaux.com/row_eur_en/d-Perregaux芝柏将这颜色应用在拥有恒定动力擒纵系统的Neo Constant Escapement最重要的矽质折叶形游丝中，便可见一斑。尽管此腕表采用华丽的玫瑰金表壳、指针与搭桥，紫色矽质折叶形游丝在紫色的衬托下，依然可轻易成为注目焦点。

Girard-Perregaux Neo Constant Escapement，表壳：45mm玫瑰金/ 机芯：GP09200-2680手上链/ 售价：$804,000。

Seiko | 5 Sports × Pink Panther SRPM07K1

Seiko这款5 Sports的粉红色已经有好一段历史，因为它来自1964年面世的经典动画《The Pink Phink》。粉红色表盘的左边饰以傻豹的脚印，而表圈刻度和秒针均配以粉红色，除原装不锈钢表带外，更额外附送粉红色尼龙表带，上面缀有动画中出现的「WET PAINT」字样，相当有趣。

Seiko 5 Sports × Pink Panther SRPM07K1，表壳：38mm不锈钢/ 机芯：4R36自动/ 限量：9,999枚/ 售价：$3,580。

粉红色尼龙表带，上面缀有动画中出现的「WET PAINT」字样。

Seiko 5 Sports × Pink Panther SRPM07K1。

Seiko | 5 Sports Winter Sports SRPM11

Seiko这款以冬季运动为设计灵感的SRPM11，紫色放射纹表盘带有细致的方格纹理，紫衬白色表圈以透明圈片营造出冰雪的质感，将滑雪装备与服饰的时尚感展露无遗。腕表属于通城代理地区独家限量版，仅于香港、澳门、马来西亚、汶莱及新加坡发售。

Seiko 5 Sports Winter Sports SRPM11，表壳：38mm不锈钢/ 机芯：4R36自动/ 限量：1,000枚/ 售价：$2,580。

文：Gavin Ho 图：品牌提供