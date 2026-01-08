艺术珠宝春回大地 繁花绿叶璀璨造型释放万物新生正能量

新年伊始，春意盎然，万物苏醒，此时此刻，一切仿佛重获新生。时尚界别以「云上舞白」这年度代表色掀开轻柔静谧的新季度序幕，而在高级珠宝世界，同样生机处处，大自然繁花盛放，生气勃勃，绽放新生命的能量与希望。珠宝艺术家Cindy Chao创立的CINDY CHAO The Art Jewel，带来Black Label Masterpiece II大师系列中的全新臻品──「落地生根」胸针，以一片离枝飘落的叶为灵感，借着叶缘长出鲜绿新芽，捕捉生命最矛盾却动人的瞬间。艺术家巧妙运用共计重达105.02卡的白钻和绿色宝石，诠释自然生命的循环法则，逾二十种色泽深浅不一的祖母绿和沙弗莱石，与四千多颗闪烁白钻交织辉映，再配以天然牛角打造的叶梗，精致细腻的雕琢及镶嵌工艺，全方位呈现作品的色彩与光影极致平衡。

艺术雕塑珠宝 展现生命张力

「『落地生根』融合具象与抽象、动态与静态、消逝与新生。在三年的构思与淬炼，我将层层对比凝缩于一片叶之中，期盼观者于凝视之际，以自身的情感与生命经验与之对话。我相信每个人的感动都会不同。」珠宝艺术家Cindy Chao这样诠释其个人品牌CINDY CHAO The Art Jewel的Black Label Masterpiece II大师系列最新力作──「落地生根」胸针。自2004年创立品牌以来，Cindy Chao秉持「建筑师的思维、雕塑家的手艺」进行创作，将建筑的结构美学与雕塑的细腻工艺融合，打造出堪称收藏级的艺术珠宝。这枚全新胸针以多层次立体结构与宝石的层叠排列，凝炼出叶片从坠地、萌芽、生根，直至枝繁叶茂的生命循环。温润的祖母绿，象征生命的传承与延续，叶片线条时而舒展、时而收敛，镂空设计在盈缺之间带来平衡的呼吸感与力量感，展现艺术家收放自如的创作境界。如同微型雕塑的静态结构，透过色彩堆叠、切割、镶嵌与光影交错，呈现恍如油画般的立体配色美学。

CINDY CHAO The Art Jewel全新Black Label Masterpiece II大师系列「落地生根」 胸针，主要以白钻与祖母绿互相辉映， 于一叶之间，铺陈出生命绵延不息的韵律与张力。

「落地生根」胸针，以18K白金、18K黄金 及钛金属镶嵌超过二十种不同深浅色泽的 祖母绿和沙弗莱石，并搭配高净度及大卡 数的白钻，以及黄钻、偏灰绿色蓝宝石、蓝宝石及翠榴石，合共4,040颗宝石，共重105.02卡，制作期间通过多次排石测试与镶嵌角度的精确调整。

另一全新「四季系列」枫叶作品，灵感源自Cindy Chao在加拿大森林中可见阳光穿透枫叶的瞬间。那一刻光影交错与色彩流转，枫叶随四季更迭，让她感悟到自然的生命节奏。作品以精湛的蜡雕与金属锻造工艺，细腻刻画叶片的脉络与曲面，呈现枫叶边缘略带锯齿的自然形貌。同时运用细致的显微级宝石密镶技术，从上千颗宝石中挑选色调最适合的，依深浅及冷暖调子排列出渐层色彩，营造丰富视效。

CINDY CHAO The Art Jewel的四季系列 18K黄金及钛金属枫叶胸针，主石为重达3 卡的马眼形浓彩黄钻，配搭白钻、黄钻、 蓝宝石、海蓝宝石、粉色蓝宝石，共重 53.26卡。

四季系列18K 黄金及白金拼钛金属及黑檀木树枝胸针，镶嵌100颗梨形白钻、2颗黄钻，另有共102颗宝石，总重 40.40 卡。

多样花卉造型 捕捉盛放瞬间

花园景致向来都是启发珠宝设计师的灵感泉源，各式花卉有着不同的形态与色彩，透过闪烁美钻与缤纷宝石的巧妙拼搭，营造充满丰富视效的梦幻花园。Mikimoto的Cherry Blossom系列以樱花为主题，选用18K粉红金缀以闪烁钻石，勾勒出樱花柔美轮廓，再镶嵌品牌标志性的日本Akoya珍珠，带来小巧迷人的坠链、指环、手链及耳环。Buccellati的Blossoms系列是品牌首个银制珠宝系列，灵感源自花卉绽放的优雅姿态。工匠以精湛工艺重现繁花盛开的场景，将花蕊镀上金色，并以啡色钻石环绕，处处展现花朵盛放时的生动与层次。Giorgio Armani的Blanche系列则以茉莉花为题，采用18K金镶嵌珍贵宝石，当中花朵本体以乳白色玛瑙雕琢而成，花蕊则以钻石点缀，搭配以淡绿色与浅蓝色托帕石及绿堇云石打造的精致叶片。

Chopard最新的Red Carpet系列就以「卡罗琳的宇宙」（Caroline's Universe）为主题， 灵感源自品牌艺术总监卡罗琳·舍费尔（Caroline Scheufele）的个人宇宙。热爱自然的她，居所中的私人花园四季繁花盛放，正是她的创作灵感所在。系列中一枚玫瑰胸针，以符合伦理道德标准的玫瑰金悉心打造，镶嵌瑰丽红宝石，正是她对自然深情致意的最佳象征。Chaumet的Jewels by Nature高级珠宝系列乃向动植物珍宝致敬，讲述万物的永恒、瞬息、重生的自然故事。其中一款项链就以康乃馨为主题，六朵呈锯齿饰边状的康乃馨错落有致地排列，花瓣由深蓝至天蓝渐变色切割宝石拼接而成，整体恍如网状花边间绽放的朵朵花蕾，充满动人诗意。

文：E. Lam 图：品牌提供