韩国艺术家诸如兰 | 抽象画作如动态雕塑图

「我的画作有像雕塑般的元素，可以让观众从任何角度体验作品，唤醒他们的感官。我希望我的作品可以提供敢于跨越界限的体验。」韩国艺术家诸如兰道出她的独特创作取向。现正于中环苏富比旗舰艺廊举行的香港个展，已非这位艺术家首度在港举行的展览，而今次的展览就是由首尔Space K的首席策展人李章旭负责策划，主要展出她在1997至2025年间的创作，当中正包括其代表作《随处，无处》系列，以及精选自早期作品《成长》系列中的珍罕画作。

韩国艺术家诸如兰。

是次展览除了展出《随处，无处》画作系列，亦有展出早期作品《成长》系列的精选作品。

诸如兰是1980年代少数来自韩国的女性抽象画家之一。

诸如兰香港个展｜刮板取代画笔 探究绘画特质

于1960年出生的诸如兰（Je Yeo-ran），现居于韩国义王市。她早年在首尔弘益大学取得艺术学士及硕士学位，期间亦曾旅居欧洲，主要活跃于德国，回国后定居于首尔郊区的义王市。诸如兰曾在韩国多间博物馆和艺廊举行个展，包括 首尔的Total美术馆、Space K；坡州的Mimesis美术馆；庆尚南道的全赫林美术馆等。此外，她的作品又获多间国内外的重要机构永久收藏，如德国路德维．科隆基金会、法国路易威登基金会、韩国国立现代美术馆、韩国首尔市立美术馆等。

诸如兰早年主要创作石版画，然而有感此媒介相对较为平面，自1987年在欧洲短居后，渐渐改变绘画媒介，投入艺术实验之中，从而发展舍弃传统画笔，改用刮板作画，为作品加入肌理表现，借以探究绘画的特质，也造就了她的独特 风格。诸如兰的抽象创作亦是始于1980年代，当时活跃于艺坛的亚洲抽象先锋有朴栖甫、李禹焕和白发一雄等人，而诸如兰是那一代少数来自韩国的女性抽象画家之一。艺术家的抽象画风，来自她运用刮板作画的随心自如，她能够流畅地驾驭扁平的橡胶刮片，让刮板成为身体的延伸，听从内心挥动刮板，每幅作品都好比身体律动的见证。

创作于2006年以后的《随处，无处》系列，被视为诸如兰最精彩的代表作。

《随处，无处》，2024年作。

《随处，无处》2025年作。

《随处，无处》2025年作。

诸如兰香港个展｜多元创作灵感 融合母亲机智

《随处，无处》（2006年以后）被视为诸如兰最精彩的绘画系列，她试图在杂乱无章、错综复杂的现实之中，展现「无处不在」的特性。她从大自然、时间、人类能量流动找寻创作灵感，同时也参考母亲机智应对生活的做法，她忆道︰「母亲把一片荒地变成了适合耕种的肥沃土地。我希望我的作品亦能做到 同样效果。」

欣赏诸如兰的画作，可见作品的色彩与动感并重，当中包含对立与动态、扩展与收缩、愤怒与狂喜等元素交缠互织，却是经过巧妙铺排，不同元素取得平衡，予人平静祥和之感。 标题为《随处，无处》的作品，正好代表这种和谐状态，作品展现的力量相当于画中的一切，但一切又同时化作虚无。有兴趣欣赏这个独特艺术作品展，体验这份既可平静心境，同时又能触发无限启思的感受，就要把握机会到场参观了。

INFO

日期：即日至2026年1月10日

时间：周一至六/ 11:00am至7:00pm；周日及公众假期/ 11:00am至6:00pm

地点：中环干诺道中8号置地遮打地下香港苏富比旗舰艺廊

文：Maisie Lau 图：Sotheby's提供