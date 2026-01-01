Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026年度代表色「云上舞白」Cloud Dancer飞跃时尚领域

Art Can
       踏入2026年，先深吸一口清新的空气，让心灵沉淀，在崭新的一年中稳步前行。色彩权威Pantone（彩通）早前公布了2026年度代表色是编号11-4201的Cloud Dancer（云上舞白），这是一抹轻盈通透的白色调，象征纯净与重生。白色不仅是设计范围中的关键结构色，蕴含着无限的可能。在创作中留白，则可赋予更广阔的想像空间， 迎来意想不到的惊喜。

       「白色不止是颜色，也是一种态度！」2026 Pantone（彩通）年度代表色就是PANTONE 11-4201 Cloud Dancer（云上舞白），其官网这样写着：「这抹柔和如云的白色蕴含宁静，鼓励真正放松与专注，让思绪漫游，创意得以呼吸，为创新腾出空间。」简单道出「Cloud Dancer」为新一年开展明净好风光！

2026 Pantone年度代表色就是PANTONE 1 1 - 4 2 0 1 Cloud Dancer（云上舞白）。 （Photo Courtesy of Pantone）
（Photo Courtesy of Pantone）
设计师诠释时尚之白

        年度代表色可以放诸不同界别，然而在时装界尤其突出，名师们都将这色调发挥得淋漓尽致。白色予人清新优雅的感觉，相当配合春夏季度氛围，所以去年9月底至10月初在米兰、巴黎举行的2026春夏时装周，不同层次的白色，皆已成为设计师们画布上的主题色彩！可见Head-to-toe的全白造型，经过细节设计及拼搭，让看似单一的白色塑造出多变视效。白色可以轻如无物， 也可以很实在，如Chloé以通花喱士配合层层Ruffles打造的露肩连身裙，贯彻品牌的浪漫清新格调；CelineDior以披风式的设计营造摇曳飘逸感，为白色造型增添仙气。白恤衫也是春夏系列的必备单品，Chanel、Louis Vuitton、Dior、Polo Ralph Lauren等品牌的新
季造型，均可见识到如何以简约White Shirt穿出个人风格。

注入亮彩与细节

       白色在时装界别，就如一幅可塑性极高的画布，为创新腾出空间，你可以大胆加注不同色彩点缀，又或配搭其他抢眼细节装饰，提升将整体造型的视效。Polo Ralph Lauren的春夏女装系列，灵感来自Ralph Lauren先生与其太太Ricky Lauren的牙买加之旅，新系列中的白色造型，展现女性的自然美感与优雅自在的气质。当中浪漫纯白的裤装及裙装，运用点到即止的大胆色彩点缀，如以白恤衫配衬带点民族色彩的手套或红色珠串手链；白色通花裙装除配衬印花手套及珠串项链，再衬上一个抢眼的橙色手袋，即时制造亮点。至于向来喜将丝巾注入造型设计的Hermès，春夏系列的其中一个造型，就以腰果米色斜织丝巾，外搭灰白色亮面小羊皮索绳，下衬天然白色绉纹丝绸针织高衩长裙，完美示范了另一种穿搭方案。

白色衣装配以不同剪裁，感觉就是 不一样，如Cut-out、镂空、网状的 设计，带来丰富视效。（Anteprima）
想为白色注入亮点，多彩的印花丝巾 是不错的选择，为造型缔造惊喜。 （Hermès）
Head-to-toe的纯白造型，大胆配衬橙色手袋、图案手套及Mulit-colour珠串项链，满满的时装感。（Polo Ralph Lauren）
白恤衫是春夏季的热门单品，简单有型，配衬抢眼的红色珠串手链，即时提亮整个造型。（Polo Ralph Lauren）
从生活感受意境

       除了穿戴在身上，亦可以从身边的事物中感受和体会这年度代表色带来的白色世界。文华东方酒店集团就与Pantone推出全球合作计划，把「云上舞白」的优雅静谧魅力，融入旗下10间标志性酒店。集团以「触云之境」（A Place to Touch the Clouds）主题作呼应，以其独特创意诠释这抹不张扬的白，让客人透过意想不到的细节投入「Cloud Dancer」氛围之中。此外，Louis Vuitton Home Collection也找到以白色布艺拼搭木材设计的家具，衬以几何图案毯子，为居室添暖意。

Louis Vuitton Home Collection。
东京文华东方酒店以「云上舞白」意 境，炮制这款Kumo Cake。
文华东方酒店集团与Pantone推出 以「云上舞白」为题的全球合作计划。
Miyoshi Rug的云朵地 毯。（Lane Crawford）
 鞋袋素雅之选

文：E. Lam  图：Pantone、Mandarin Oriental、连卡佛、品牌提供 

