马年生肖表 Vacheron Constantin/Jaeger-LeCoultre/IWC/Breitling/Tag Heuer新表抢闸曝光

2026年将迎来丙午赤马年或火马年，能量强大，气势旺盛，假如能够把握时势，将可乘势而起，有如万马奔腾，无人能阻。为呼应如此强势的赤马年，有些品牌的马年生肖表以火红色为主，亦有部分选取温和色调作平衡，你又喜欢哪一款呢？

马年生肖表5大推介

Vacheron Constantin ∣ Métiers D'Art The Legend of the Chinese Zodiac - Year of the Horse

江诗丹顿（Vacheron Constantin）自去年（蛇年）开始推出全新一轮的十二生肖腕表，今年来到系列第二弹的马年表。一如去年的蛇年表，全新马年表搭载以四个视窗的无指针方式显示时间的2460 G4自动机芯，在表盘四角，包括10点位的滑动式小时、2点位的滑动式分钟、8点位的跳字星期跳字，以及4点位的跳字日期来显示时间和日历，腾空出表盘非比寻常的偌大空间，可尽情发挥品牌超凡的表盘工艺。

新推的马年表以大明火珐瑯、珐瑯微绘、立体金雕等工艺，制作骏马跃过巨石的英姿，展现无限活力。骏马和岩石是由雕刻大师以白金或粉红金雕琢而成，配合手工氧化着色和珐瑯微绘，需花上三天时间才完成。背景以大明火珐瑯制作出多色渐变效果，再以珐瑯微绘勾勒精细的植物纹理，再反复多次以摄氏800度高温烧制，前后历时两周方可完成，期间任何步骤稍有差池便会前功尽费，由此可见大明火珐瑯工艺之难能可贵。马年生肖表备有粉红金和铂金两款，直径40mm，分别搭配棕色和蓝色鳄鱼皮带，两者整体的不同色调展现截然不同的传统与现代气息，各限量25枚，仅在品牌专门店发售。

Jaeger-LeCoultre ∣ Reverso Tribute Enamel "Horse"

Jaeger-LeCoultre今年推出的马年特别版Reverso，是积家自虎年、龙年和蛇年版腕表后的第四款中国生肖表。全新马年版Reverso的底盖以黑色大明火珐瑯，加上耗费80小时直接在珐瑯表面雕刻的高难度「模雕」工艺，制作出恍如从金色云朵中跳跃而出的骏马图案。

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Enamel 'Horse'，表壳：45.6mm×27.4mm玫瑰金/ 机芯：822手上链机芯/ 限量：10枚/ 售价：待询。

珐瑯表面雕刻的高难度「模雕」工艺，制作出恍如从金色云朵中跳跃而出的骏马图案。

IWC ∣ Portugieser Automatic 42 Year of the Horse

论最有「火马」气势的马年表，IWC必定榜上有名。浓郁的酒红色表盘既热血又不失优雅，配上金色指针、时刻与路轨式分钟刻度，更充满农历新年的喜庆氛围。除此之外，奔跑中的骏马图案不但印在3点位的8天动力储备显示中，表底的镂空自动摆陀，也采用相同的骏马图作呼应。

IWC Portugieser Automatic 42 Year of the Horse，表壳：42mm不锈钢/ 机芯：52011自动/ 限量：500枚/ 售价：$117,000。

Breitling ∣ Top Time B01 Shadow Rider

Breitling这款以复古Top Time为基础的Shadow Rider，应该是今年最具个性的马年表，设计一反传统，黑白用色抢眼有型。假如表盘外圈的测速计不是在12至2点位印有「YEAR OF THE HORSE」字样，单看腕表的抽象「赤影黑骑」名字，以及9点位和表底的黑骑图案，谁会想到这是一枚生肖表？

Breitling Top Time B01 Shadow Rider，表壳：38mm不锈钢 /机芯：Breitling 01自动/ 限量：288枚/ 售价：$53,800。

Tag Heuer ∣ Carrera Chronograph Year of the Horse

为呼应今年火马年，Tag Heuer以红色点缀计时秒针、30分钟累计盘和日期视窗，而表盘、指针和时刻则配上香槟金色，两种颜色的强烈对比，配上经典Dato格局，效果优雅而不落俗套。品牌还花上心思将日期的「7」换上简体「马」字，代表马是排名第七的生肖，而表底则印有充满力量的骏马图案。

Tag Heuer Carrera Chronograph Year of the Horse，表壳：39mm不锈钢/ 机芯：TH20-07自动/ 限量：250枚/ 售价： $62,150。

文：Gavin Ho 图：品牌提供